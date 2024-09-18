Умеров поділився з Остіном оновленою інформацією про операції та потреби України на фронті
Міністр оборони України Рустем Умєров провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном щодо ситуації на полі бою та потреби української армії
Про це повідомили прессекретар міністерства оборони США генерал Пет Райдер на брифінгу та Рустем Умєров у Х.
За даними американського посадовця, метою розмови було обговорити динаміку бойових дій в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки.
"Провів продуктивну щотижневу розмову з Ллойдом Остіном. Я повідомив секретарю про останні події на полі бою. Ми обговорили критичні оборонні потреби України та дослідили шляхи подальшого посилення української обороноздатності", - написав Умєров.
Лідери також обговорили 24 засідання Українсько-американської контактної групи з питань оборони, яке відбулося 6 вересня на авіабазі Рамштайн в Німеччині.
Крім цього, Остін підтвердив зобов’язання США співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.
- Напередодні Умєров обговорив з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром закупівлю далекобійних дронів та ракет українського виробництва.
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