Умеров поділився з Остіном оновленою інформацією про операції та потреби України на фронті

Про це повідомили прессекретар міністерства оборони США генерал Пет Райдер на брифінгу та Рустем Умєров у Х.

За даними американського посадовця, метою розмови було обговорити динаміку бойових дій в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки.

"Провів продуктивну щотижневу розмову з Ллойдом Остіном. Я повідомив секретарю про останні події на полі бою. Ми обговорили критичні оборонні потреби України та дослідили шляхи подальшого посилення української обороноздатності", - написав Умєров.

Лідери також обговорили 24 засідання Українсько-американської контактної групи з питань оборони, яке відбулося 6 вересня на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Крім цього, Остін підтвердив зобов’язання США співпрацювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією. Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.