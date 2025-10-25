Умєров: спершу ми експериментально випустимо 1 000 дронів-перехоплювачів OCTOPUS

Про це секретар РНБО Рустем Умєров заявив ввеечері 25 жовтня 2025 року в етері телеканалу "Ми - Україна".

"OCTOPUS - це наш перший український бойовий дрон, який ми будемо виготовляти в країни НАТО. І ми розпочинаємо з експерименту – тобто експериментально ми до 1000 виробимо, а потім будемо масштабувати це до тієї кількості, яка нам потрібна - не будемо зараз розповсюджувати цю кількість, але ми вже починаємо і це має важливий прорив, бо це чутлива технологія", - зазначив він.

"Контроль за цими технологіями будуть знаходитись у нас, але виробляти будемо з партнерами та масштабувати", - додав Умєров.

Що відомо про OCTOPUS

Зеленський представляє дрон-перехоплювач OCTOPUS британському прем'єру Кіра Стармеру (24.10.2025), фото: пресслужба президента

Йдеться про спільну розробку українських та британських вчених, що винайшли дешевий та компактний засіб перехплення ударних російських масивних БПЛА типу "шахед" чи "гербера". Фінансування проєкту й саме виробництво бере на себе Сполучене Королівство.

"Завдяки потужній оборонній промисловості світового рівня ми допомагаємо Україні відбивати варварські атаки російського диктатора Володимира Путіна, одночасно створюючи робочі місця у Великій Британії, стимулюючи економічне зростання та забезпечуючи наше майбутнє. Це - реалізація нашого Плану змін", - сказав прем’єрміністр Британії Кір Стармер на зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні в п'ятницю, 24 жовтня.

Дрони OCTOPUS, ща словами британської сторони, вже успішно зарекомендували себе на полі бою.