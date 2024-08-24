Умєров втретє за 10 днів поговорив з Остіном: йшлося про військові потреби України та підготовку до засідання "Рамштайну"
Міністр оборони України Рустем Умєров і глава Пентагону Ллойд Остін провели третю за 10 днів телефонну розмову щодо ситуації на фронті та нагальних потреб ЗСУ. Йшлося також про підготовку до 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"
Про це Умєров повідомив у Х, а також йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.
"Мав щотижневу телефонну розмову з Ллойдом Остіном. Я поінформував міністра Остіна про поточну ситуацію на передовій. Виходячи з оперативної обстановки, ми обговорили наші нагальні військові потреби та плани на найближче майбутнє", - зазначив український міністр.
За його словами, однією з ключових тем була підготовка до наступного засідання "Рамштайну" у вересні. Умєров висловив вдячність Сполученим Штатам за постійну та потужну підтримку України.
Прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер поінформував, що Остін привітав український народ із підготовкою до святкування Дня Незалежності 24 серпня та підтвердив незмінну підтримку Сполучених Штатів у допомозі Україні у боротьбі з російською агресією.
Остін також надав оновлену інформацію про допомогу США у сфері безпеки, включно з оголошеним президентом Байденом пакетом на суму $125 млн. Обидва міністра пообіцяли підтримувати тісний контакт.
- У п'ятницю, 23 серпня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги з нагоди Дня Незалежності України.
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