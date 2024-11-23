Унаслідок атаки РФ по Запоріжжю поранений 11-річний хлопчик, в області загинув 55-річний чоловік, - Федоров
Через російський авіаудар по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, в обласному центрі зазнав поранень 11-річний хлопчик через атаку ворога
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя", - написав він.
Протягом доби 22 листопада окупанти 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Ворог здійснив 15 авіаційних ударів по Запоріжжю й населених пунктах області та випустив 233 дрони для атак.
"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав Федоров.
- Ввечері пʼятниці, 22 листопада, російські терористи завдали 2 удари по Запорізькій області.
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