Унаслідок атаки РФ по Запоріжжю поранений 11-річний хлопчик, в області загинув 55-річний чоловік, - Федоров

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя", - написав він.

Протягом доби 22 листопада окупанти 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Ворог здійснив 15 авіаційних ударів по Запоріжжю й населених пунктах області та випустив 233 дрони для атак.

"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав Федоров.