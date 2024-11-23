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Головна Війна з Росією Унаслідок атаки РФ по Запоріжжю поранений 11-річний хлопчик, в області загинув 55-річний чоловік, - Федоров

Унаслідок атаки РФ по Запоріжжю поранений 11-річний хлопчик, в області загинув 55-річний чоловік, - Федоров

Дар'я Куркіна
23 листопада, 2024 субота
09:15
Війна з Росією Обстріл Запоріжжя 26.09

Через російський авіаудар по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, в обласному центрі зазнав поранень 11-річний хлопчик через атаку ворога

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Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"55-річний чоловік  загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя", - написав він.

Протягом доби 22 листопада окупанти 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Ворог здійснив 15 авіаційних ударів по Запоріжжю й населених пунктах області та випустив 233 дрони для атак.

"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - додав Федоров.

  • Ввечері пʼятниці, 22 листопада, російські терористи завдали 2 удари по Запорізькій області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
Запорізька область
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