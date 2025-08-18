Унаслідок російського обстрілу зруйновано Сумський державний університет. Співробітники евакуюють обладнання

Про це повідомляє "Суспільне. Суми".

Уночі проти 18 серпня російські війська вдарили чотирма БПЛА по Сумах. Унаслідок удару пошкоджень зазнав Сумський державний університет. Працівники усувають наслідки атаки. Вони вивозять, рятуючи, дороговартісне обладнання з вигорілого корпусу. Всередині приміщення залиті водою.

фото: Суспільне

Як повідомив начальник МВА Кривошеєнко, у Сумах працює мобільний штаб у дворі будинків за адресою вул. Миколи Сумцова, 4, 8. Туди можуть звернутися мешканці, чиї оселі зазнали пошкоджень. Відомо про пошкодження вікон і балконних рам у двох п'ятиповерхівках.

"Ми займаємось зараз евакуацією Центру колективного користування науковим обладнанням. З 2018 року ми створили підрозділ, який забезпечував аналітичні-матеріалознавчі дослідження. Ми мали декілька грантів, за ті кошти ми купили достатньо дороговартісне обладнання – це растрові електроди, мікроскопи, різного типу мікроаналізатори", – зазначив проректор з наукової роботи Анатолій Чорноус.

Це не перша російська атака на університет. Увечері 3 вересня 2024 року злочинна армія РФ завдала удару по навчальному корпусу СумДУ.

13 квітня окупанти ударили по Сумах двома балістичними ракетами, 35 людей загинули. Пошкоджень зазнали корпус університету та конгрес-центр.