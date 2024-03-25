Унаслідок ураження військово-морської бази в Криму виникли проблеми зі зв'язком, - ВМС

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Насправді ситуація для них може бути навіть гірша, тому що військово-морська база – це та структура, яка забезпечує діяльність флоту загалом. Тому це може виявитися не лише зв'язок, це може виявитися і забезпечення, і поточний ремонт, і багато інших питань, які вирішує безпосередньо військово-морська база. Тому будемо згодом інформацію знову таки поновлювати, але станом на зараз можемо зазначити, що так, праця була успішна, удар було нанесено серйозний і шкода суттєва", - розповів він.

Плетенчук також зазначив, що росіяни мають щонайменше дві бази в Чорноморському флоті в акваторії Азово-чорноморського регіону, відповідаючи на питання щодо того, де окупанти заправляють свої кораблі.

"Це ще військово-морська база Новоросійськ. Чи буде вона справлятися з такою кількістю завдань, тому що, звісно, не була вона розрахована на таку кількість кораблів. Тим не менше, все одно деякі логістичні інструменти залишаються і більше того, існують різноманітні способи вирішення таких проблем. Але вони всі досить серйозно затягують процес підготовки корабля до виходу в море і, дійсно, дуже сильно ускладнюють роботу для військової логістики", - сказав речник.