Уночі щонайменше 10 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
Уночі з 5 на 6 грудня щонайменше 10 російських "шахедів" залетіли на територію Білорусі з України та РФ
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"Дрони знову заходили в Білорусь прямо з Росії, вже традиційно проходили через "білоруський коридор" і рухалися в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозиря", зазначили у моніторинговій групі.
Фото: Беларускі Гаюн
Перший захід було зафіксовано о 22:07, а наступні о 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 і 03:36.
У моніторинговій групі також додали, що 2 російські БПЛА було локаційно втрачено.
- У ніч на 6 грудня російська окупаційна армія запустила по території України 53 ударні БПЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів. Оборонці українського неба знищили 32 ворожі дрони.
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