Уночі щонайменше 10 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Дрони знову заходили в Білорусь прямо з Росії, вже традиційно проходили через "білоруський коридор" і рухалися в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозиря", зазначили у моніторинговій групі.

Фото: Беларускі Гаюн

Перший захід було зафіксовано о 22:07, а наступні о 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 і 03:36.

У моніторинговій групі також додали, що 2 російські БПЛА було локаційно втрачено.