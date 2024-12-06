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Уночі щонайменше 10 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн

Катерина Ганжа
6 грудня, 2024 п'ятниця
09:48
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Уночі з 5 на 6 грудня щонайменше 10 російських "шахедів" залетіли на територію Білорусі з України та РФ

Зміст

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Дрони знову заходили в Білорусь прямо з Росії, вже традиційно проходили через "білоруський коридор" і рухалися в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозиря", зазначили у моніторинговій групі. 

Фото: Беларускі Гаюн

Перший захід було зафіксовано о 22:07, а наступні о 01:06, 01:23, 01:33, 01:40, 01:53, 01:56, 03:08, 03:34 і 03:36.

У моніторинговій групі також додали, що 2 російські БПЛА було локаційно втрачено. 

  • У ніч на 6 грудня російська окупаційна армія запустила по території України 53 ударні БПЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів. Оборонці українського неба знищили 32 ворожі дрони. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
російська армія
безпілотник
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