Уночі щонайменше 4 російські "шахеди" залетіли у повітряний простір Білорусі, - "Гаюн"

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингових ресурсів, минулої ночі до Білорусі залетіли щонайменше 4 дрони-камікадзе типу "шахед". Перший з них перетнув кордон близько 01:50 в районі села Верхні Жари й вже за кілька хвилин повернувся в Україну у напрямку Чорнобильської зони.

Пізніше БПЛА заходили у повітряний простір Білорусі о 04:48, 05:49 та 08:04. Більшість із них літали в районі кордону, постійно перетинаючи її в обидва боки, але один із них політав над кордоном і пішов на північ країни.

За інформацією аналітиків, винищувач ВПС Білорусі піднявся з аеродрому "Барановичі" близько 06:20 і, політавши 1,5 години, повернувся назад.