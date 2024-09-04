Уночі щонайменше 4 російські "шахеди" залетіли у повітряний простір Білорусі, - "Гаюн"
У ніч проти 4 вересня російські ударні "шахеди" порушили повітряний простір і залетіли до Білорусі
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингових ресурсів, минулої ночі до Білорусі залетіли щонайменше 4 дрони-камікадзе типу "шахед". Перший з них перетнув кордон близько 01:50 в районі села Верхні Жари й вже за кілька хвилин повернувся в Україну у напрямку Чорнобильської зони.
Пізніше БПЛА заходили у повітряний простір Білорусі о 04:48, 05:49 та 08:04. Більшість із них літали в районі кордону, постійно перетинаючи її в обидва боки, але один із них політав над кордоном і пішов на північ країни.
За інформацією аналітиків, винищувач ВПС Білорусі піднявся з аеродрому "Барановичі" близько 06:20 і, політавши 1,5 години, повернувся назад.
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У ніч на середу, 4 вересня, росіяни запустили по території України безпілотники Shahed-136 та ракети. Основний удар прийшовся на захід України.
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