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Уночі ворог запустив 106 "шахедів" по території України: сили ППО знищили 74 дрони

Юлія Лаврук
7 листопада, 2024 четвер
12:59
Війна з Росією ппо

Протягом ночі 7 листопада російські війська атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed. Оборонцям неба вдалося знищити 74 ворожих дрони

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Там зазначили, що з 21:00 6 листопада росіяни запустили 106 "шахедів" і безпілотників невстановленого типу з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла у РФ і ТОТ Криму.

Станом на 12:00 відомо про збиття 74 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. Ще 25 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України", - додали в пресслужбі.

  • Увечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА. Вночі 7 листопада в Києві працювала ППО, внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі.
Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
окупанти
безпілотник
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