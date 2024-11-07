Уночі ворог запустив 106 "шахедів" по території України: сили ППО знищили 74 дрони
Протягом ночі 7 листопада російські війська атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed. Оборонцям неба вдалося знищити 74 ворожих дрони
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Там зазначили, що з 21:00 6 листопада росіяни запустили 106 "шахедів" і безпілотників невстановленого типу з напрямків Курська, Приморсько-Ахтарська та Орла у РФ і ТОТ Криму.
Станом на 12:00 відомо про збиття 74 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. Ще 25 ворожих безпілотників локаційно втрачено в різних регіонах України.
"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України", - додали в пресслужбі.
- Увечері середи, 6 листопада, російська армія запустила на територію України ударні БПЛА. Вночі 7 листопада в Києві працювала ППО, внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі.
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