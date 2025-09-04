Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
"Уряд ДНР" готується до угоди про торгівельно-економічну співпрацю з Нікарагуа, - розвідка

"Уряд ДНР" готується до угоди про торгівельно-економічну співпрацю з Нікарагуа, - розвідка

Дар'я Тарасова
4 вересня, 2025 четвер
17:00
Війна з Росією Даніель Ортега

За даними служби зовнішньої розвідки України, кремль займається псевдодипломатією для закріплення російської присутності на Донбасі через міжнародні канали

Зміст

Про це повідомили у службі зовнішньої розвідки України.

Росія продовжує просувати дипломатичну легітимізацію тимчасово окупованих українських територій – цього разу через Нікарагуа. Так званий уряд ДНР готується до підписання угоди про торгівельно-економічну співпрацю з МЗС Нікарагуа.

У розвідці пояснюють, що формально це робиться для "розвитку кооперації між господарчими суб’єктами". Фактично – для закріплення російської присутності на Донбасі через міжнародні канали.

Підписання документа заплановане на 24–27 вересня 2025 року під час візиту нікарагуанської делегації до Москви.

Як зазначають у службі зовнішньої розвідки, угода є частиною ширшої кампанії кремля – "параду дипломатії окупованих регіонів". Він має три цілі: створити ілюзію міжнародної підтримки окупації; прокласти шляхи для обходу санкцій та обміну безпековими послугами та посилити вплив Росії в Центральній Америці.

"Нікарагуа вже зробила крок у цьому напрямі – 31 липня 2025 року країна заявила про визнання "входження" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Це – пряме порушення міжнародного права, зокрема принципу невизнання анексій та резолюцій Генасамблеї ООН. Крим, Севастополь, а також тимчасово окуповані території Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя – є і залишаються частиною Української держави. Будь-які "угоди" з псевдоустановами на цих територіях – юридично нікчемні", - наголосили у розвідці.

Там додали, що участь Нікарагуа в таких процесах може мати наслідки: організації та посадовці, причетні до легалізації окупації, ризикують потрапити під міжнародні санкції.

  • 31 липня президент Нікарагуа Даніель Ортега у листі російському диктатору Володимиру Путіну написав, що країна визнає анексію Росією українських областей

 

Теги:
Новини
Світ
Росія
Донбас
окуповані території
окупанти
ОРДЛО
