"Уряд ДНР" готується до угоди про торгівельно-економічну співпрацю з Нікарагуа, - розвідка
За даними служби зовнішньої розвідки України, кремль займається псевдодипломатією для закріплення російської присутності на Донбасі через міжнародні канали
Про це повідомили у службі зовнішньої розвідки України.
Росія продовжує просувати дипломатичну легітимізацію тимчасово окупованих українських територій – цього разу через Нікарагуа. Так званий уряд ДНР готується до підписання угоди про торгівельно-економічну співпрацю з МЗС Нікарагуа.
У розвідці пояснюють, що формально це робиться для "розвитку кооперації між господарчими суб’єктами". Фактично – для закріплення російської присутності на Донбасі через міжнародні канали.
Підписання документа заплановане на 24–27 вересня 2025 року під час візиту нікарагуанської делегації до Москви.
Як зазначають у службі зовнішньої розвідки, угода є частиною ширшої кампанії кремля – "параду дипломатії окупованих регіонів". Він має три цілі: створити ілюзію міжнародної підтримки окупації; прокласти шляхи для обходу санкцій та обміну безпековими послугами та посилити вплив Росії в Центральній Америці.
"Нікарагуа вже зробила крок у цьому напрямі – 31 липня 2025 року країна заявила про визнання "входження" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Це – пряме порушення міжнародного права, зокрема принципу невизнання анексій та резолюцій Генасамблеї ООН. Крим, Севастополь, а також тимчасово окуповані території Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя – є і залишаються частиною Української держави. Будь-які "угоди" з псевдоустановами на цих територіях – юридично нікчемні", - наголосили у розвідці.
Там додали, що участь Нікарагуа в таких процесах може мати наслідки: організації та посадовці, причетні до легалізації окупації, ризикують потрапити під міжнародні санкції.
- 31 липня президент Нікарагуа Даніель Ортега у листі російському диктатору Володимиру Путіну написав, що країна визнає анексію Росією українських областей
