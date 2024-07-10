Компенсації єВідновлення за знищене майно: житло відтепер обстежуватимуть і в зонах активних бойових дій

Про це поінформувала пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що раніше проводити комісійне обстеження та фіксацію знищених війною об'єктів на території активних бойових дій було неможливе.

"Тому дані про знищені об’єкти на цих територіях не потрапляли до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Відповідно, громадяни не мали змоги отримати компенсації за програмою єВідновлення", – пояснили в Мінреінтеграції.

Однак 9 липня Кабмін вніс зміни до постанови № 473 від 19 квітня 2022 року.

"Зміни передбачають, що за рішенням уповноваженого органу та з урахуванням безпекової ситуації відповідна комісія може проводити обстеження знищених об’єктів на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси", - розповіли у відомстві.

Там зазначили, що складений за результатами обстеження акт власники знищеного нерухомого майна можуть використати для отримання компенсації за програмою єВідновлення.