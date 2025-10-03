Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах

Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах

Катерина Ганжа
3 жовтня, 2025 п'ятниця
22:47
Війна з Росією виробництво зброї

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності

Зміст

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

"Давно очікувана зміна для виробників української зброї. Посилюємо захист українських зброярів від російських атак і диверсій. На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності", - зазначила Свириденко. 

Вона акцентувала, що приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, аби будь-хто не зміг отримати ці дані. 

"Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану. Дякую Міноборони за напрацьоване рішення. Безпека нашої оборонної індустрії – ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним", - резюмувала Свириденко.

  • Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський провів технологічну ставку із виробниками зброї. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Військові новини
оборона та безпека
Юлія Свириденко
