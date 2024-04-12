Уряд розгляне петицію про заборону на дзвінки для військовополонених росіян

Відповідна петиція на сайті уряду набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів.

Авторка петиції Інна Турова звертається до уряду від імені дружин, матерів і сестер полонених захисників. Вона переконана, що заборона на дзвінки не порушить права людини чи Женевську конвенцію, оскільки остання гарантує лише право на листування.

"Ми впевнені, що ставлення до полонених ворогів має мати розумні межі. Надаючи їм усе, що вимагають міжнародні угоди, Україна має займати чітку позицію: "Усі блага, які надаються понад вимоги закону, - це привілеї. Привілеї треба заслужити". Ми, хто не має жодного контакту з рідними, маємо право вимагати це, спостерігаючи, як наші полонені вороги спілкуються з рідними завдяки нашій великодушності. Ми просимо призупинити надання полоненим права на телефонний зв’язок до того часу, поки РФ також не забезпечить можливість нашим захисникам регулярно користуватися телефонним зв’язком", - ідеться в тексті звернення до Кабміну.

Авторка петиції зауважила, що за весь час полону рідні полонених захисників отримали одне "формальне письмове повідомлення від Міжнародного Комітету Червоного Хреста про перебування наших близьких у полоні". При цьому можливість поспілкуватися з полоненими військовими отримали одиниці.