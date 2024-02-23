Уряд Угорщини закликав Україну та Росію до переговорів до другої річниці повномасштабного вторгнення
Угорський уряд заявив про свою "позицію" та закликав Україну та Росію до перемир’я до другої річниці повномасштабного вторгнення
Про це написав речник угорського уряду з міжнародних питань Золтан Ковач.
За його словами, "тверда позиція" Угорщини полягає у тому, що цю війну можна вирішити не військовим способом.
"Війна не потрібно продовжувати й не можна допустити її ескалації, війна має закінчитись", - сказав Ковач.
Крім цього, він написав, що Угорщина закликає до "негайного припинення вогню та мирних переговорів і закликає сторони діяти відповідним чином": "Збереження суверенітету України є основним інтересом нашої країни, тому уряд Угорщини й надалі діятиме рішуче на всіх форумах".
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що вони нібито готові до політико-дипломатичного закінчення війни в Україні, але "з урахуванням реалій на землі".
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