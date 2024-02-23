Уряд Угорщини закликав Україну та Росію до переговорів до другої річниці повномасштабного вторгнення

Про це написав речник угорського уряду з міжнародних питань Золтан Ковач.

За його словами, "тверда позиція" Угорщини полягає у тому, що цю війну можна вирішити не військовим способом.

"Війна не потрібно продовжувати й не можна допустити її ескалації, війна має закінчитись", - сказав Ковач.

Крім цього, він написав, що Угорщина закликає до "негайного припинення вогню та мирних переговорів і закликає сторони діяти відповідним чином": "Збереження суверенітету України є основним інтересом нашої країни, тому уряд Угорщини й надалі діятиме рішуче на всіх форумах".