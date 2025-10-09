Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
Ексклюзив

Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач

Оксана Ліховід
9 жовтня, 2025 четвер
20:15
Війна з Росією Юрій Ушаков

Російська дипломатія демонструє суперечливі сигнали. Ще вчора лунали заяви про вичерпання "імпульсу Анкориджа" та розчарування у Трампі, а вже сьогодні риторика розгортається у протилежний бік. Це може свідчити про зміну розрахунків у Кремлі, який дедалі чіткіше усвідомлює стратегічну поразку та намагається повернутися до формату переговорів

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Зараз російські дипломати ведуть діалог між собою. Ще вчора заступник міністра закордонних справ Рябков відзначився висловом, що імпульс Анкориджа вичерпався. Більше того, Володимир Путін теж говорив, що він так само розчарований у Трампі, як і Трамп у Путіні. Вчора була одна риторика, а сьогодні Ушаков, як зовнішньополітичний радник Путіна, фактично спростовує своїх російських дипломатів і навіть самого Путіна, і повертає цю ситуацію на попередній рівень, перевертаючи дошку аргументів", - зауважив Горбач. 

За словами аналітика, це може свідчити про те, що росіяни розуміють, що вони програють, що Трамп розвернувся, і надання Україні збройно-ракетної допомоги є реальним і реалістичним, як ніколи раніше. Це росіян дуже серйозно турбує, і тому вони хочуть зробити кілька кроків назад до Анкориджа й повернутися до теми своїх дискусій із Дональдом Трампом.

"Виглядає так, що Путін втратив в Анкориджі свій шанс, який йому давав Дональд Трамп. Трамп давав йому можливість вийти переможцем із цієї війни й ситуації. Але, очевидно, в розмові з Трампом на Алясці Путін відчув слабкість Дональда Трампа, передусім інтелектуальну, і вирішив, що може дотиснути американську команду.

Путін вважав, що поки Трамп президент, можна домогтися більшого, ніж просто захоплених територій в Україні. Що можна працювати на руйнування Америки через взаємодію з Трампом, бо такого шансу може не бути при іншому президенті. Цей максималізм, ймовірно, його підвів. Зараз він і його оточення це розуміють. Не погодившись на певні компроміси, вони, ймовірно, приреклися на розворот Трампа в протилежний бік", - наголосив Горбач. 

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії також додав, що Путін вважав, що він домовився про ультиматум щодо України, який виконає Дональд Трамп, і це змусить європейців погодитися і примусить Україну прийняти умови. Але так не сталося. Трамп не змусив ні Україну, ні європейських партнерів виконати ультиматум Путіна. А на компроміси Путін йти не хотів", - пояснив Горбач.

"Коментар Ушакова означає спробу повернутися за стіл переговорів із Дональдом Трампом і, можливо, демонстрацію готовності до певних поступок. А готовність іти на поступки підсилюється не лише дипломатичним тупиком чи погрозами Tomahawk - її підживлюють щоденні вибухи нафтобаз, НПЗ і газопереробних заводів РФ. Це дуже відчутно й боляче для російської сторони. Принаймні, як мінімум, вони можуть пропонувати якесь перемир'я щодо дальніх ударів", - резюмував Горбач. 

  • Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України жахливою та висловив сподівання, що він близький до її врегулювання.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Дональд Трамп
геополітика
США
Військові новини
допомога Україні
ракетний удар
переговори з РФ
допомога США Україні
зброя для України
втрати окупантів
Перемога України
Світ про Україну
Дипломатія
оборона та безпека
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
погода, Львів
Автор Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Автор Євген Козярін
6 жовтня, 2025 понедiлок
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.24
    Купівля 41.24
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
20:38
Європарламент
Європарламент закликав збивати повітряні цілі, що порушують повітряний простір країн ЄС
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:50
Пресреліз
Андрій Парубій
"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
19:47
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 9 жовтня
19:42
Дональд Трамп
"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази
19:39
підземне сховище газу
Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу
19:07
Ексклюзив
дрон "Багнет"
"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
18:54
СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
18:38
Ільхам Алієв та Володимир Путін (праворуч)
Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
18:34
інфляція, ціни
В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні
18:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
18:13
Ексклюзив
зсу танк
Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
18:00
OPINION
Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу
17:46
Ласло Краснагоркаї
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
17:45
Огляд
Бізнесмен, який здолав нацистську систему смерті: як Оскар Шиндлер врятував сотні євреїв – серед них могли бути і вихідці з України
17:20
Інтерв’ю
Анастасія Матов
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
17:16
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
Експорт зброї підсилить інтерес європейців до підтримки України, - дипломат Веселовський
16:55
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:49
Генштаб, фронт
На фронті від початку доби відбулося 132 бої, Сили оборони відбили 35 атак на Покровському напрямку
16:09
Георгій Тихий
"Вето Угорщини є політично вмотивованим": У МЗС наголосили, що Україна готова до відкриття кластерів і буде над цим працювати
16:04
Огляд
Укроборонпром
Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту
16:02
Володимир Зеленський
Зеленський привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та домовився з ним про зустріч
16:02
OPINION
Мир у Газі зосередить увагу США на війні в Україні
15:56
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників, - ексміністр оборони Загороднюк
15:46
ракети США, зброя
Шатдаун у США не зупинить допомогу Україні, — речник МЗС Тихий
15:16
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європарламент не підтримав вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн
14:03
Ексклюзив
вибори
Корпоративні інтереси партій: політолог Саакян щодо виборчої активності в Україні
14:01
OPINION
Уникати хибного вибору
13:23
Польські та румунські солдати поруч із військовою технікою та прапором НАТО
Члени НАТО налаштовані діяти жорсткіше у відповідь на російські провокації, - FT
13:11
Оновлено
Волгоград, горить газопереробний завод
У Волгоградській області після атаки БПЛА загорілися газопереробний завод і нафтоперекачувальна станція
13:04
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню
12:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа боїться, що вже перебуває у війні, і США цього не помічають, а провідна збройна компанія ЄС попереджає про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня
12:46
Ексклюзив
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
Призов держслужбовців, відміна "економічного" бронювання, відновленя справедливості: експерт про шляхи вдосконалення мобілізації
12:27
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
12:09
Зеленський і Свириденко
Свириденко і Єрмак наступного тижня відвідають США, - Зеленський
12:00
OPINION
Що буде, коли Трамп не отримає Нобелівки?
10:59
Ексклюзив
Tomahawk
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
10:50
Оновлено
За добу 8 жовтня на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, 58 - на Покровському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV