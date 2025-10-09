Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач

Про це в ефірі Еспресо сказав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Зараз російські дипломати ведуть діалог між собою. Ще вчора заступник міністра закордонних справ Рябков відзначився висловом, що імпульс Анкориджа вичерпався. Більше того, Володимир Путін теж говорив, що він так само розчарований у Трампі, як і Трамп у Путіні. Вчора була одна риторика, а сьогодні Ушаков, як зовнішньополітичний радник Путіна, фактично спростовує своїх російських дипломатів і навіть самого Путіна, і повертає цю ситуацію на попередній рівень, перевертаючи дошку аргументів", - зауважив Горбач.

За словами аналітика, це може свідчити про те, що росіяни розуміють, що вони програють, що Трамп розвернувся, і надання Україні збройно-ракетної допомоги є реальним і реалістичним, як ніколи раніше. Це росіян дуже серйозно турбує, і тому вони хочуть зробити кілька кроків назад до Анкориджа й повернутися до теми своїх дискусій із Дональдом Трампом.

"Виглядає так, що Путін втратив в Анкориджі свій шанс, який йому давав Дональд Трамп. Трамп давав йому можливість вийти переможцем із цієї війни й ситуації. Але, очевидно, в розмові з Трампом на Алясці Путін відчув слабкість Дональда Трампа, передусім інтелектуальну, і вирішив, що може дотиснути американську команду.

Путін вважав, що поки Трамп президент, можна домогтися більшого, ніж просто захоплених територій в Україні. Що можна працювати на руйнування Америки через взаємодію з Трампом, бо такого шансу може не бути при іншому президенті. Цей максималізм, ймовірно, його підвів. Зараз він і його оточення це розуміють. Не погодившись на певні компроміси, вони, ймовірно, приреклися на розворот Трампа в протилежний бік", - наголосив Горбач.

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії також додав, що Путін вважав, що він домовився про ультиматум щодо України, який виконає Дональд Трамп, і це змусить європейців погодитися і примусить Україну прийняти умови. Але так не сталося. Трамп не змусив ні Україну, ні європейських партнерів виконати ультиматум Путіна. А на компроміси Путін йти не хотів", - пояснив Горбач.

"Коментар Ушакова означає спробу повернутися за стіл переговорів із Дональдом Трампом і, можливо, демонстрацію готовності до певних поступок. А готовність іти на поступки підсилюється не лише дипломатичним тупиком чи погрозами Tomahawk - її підживлюють щоденні вибухи нафтобаз, НПЗ і газопереробних заводів РФ. Це дуже відчутно й боляче для російської сторони. Принаймні, як мінімум, вони можуть пропонувати якесь перемир'я щодо дальніх ударів", - резюмував Горбач.