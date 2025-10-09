Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"

Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"

Дар'я Тарасова
9 жовтня, 2025 четвер
06:55
Війна з Росією Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України жахливою та висловив сподівання, що він близький до її врегулювання

Зміст

Про це він сказав під час круглого столу в Білому домі, передає Clash Report.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати врегулювали сім воєн і близькі до врегулювання восьмої. Він сподівається на вирішення "ситуації" з Росією.

"Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої, та я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло 7000 людей", – сказав Трамп.

 

Невідомо, на які дані спирається президент США, кажучи про кількість загиблих. 5 вересня, роблячи заяви про війну Росії проти України, американський лідер також казав, що "цього тижня загинуло 7014 людей".

Виступаючи на Генасамблеї ООН 23 вересня, Трамп перерахував усі 7 війн.

"Деякі з них тривали 30 років, 31 рік, 36 років, одна з них тривала 29 років. Я зупинив 7 війн. У цих війнах вбивали сотні тисяч людей. Сюди входять Камбоджа, Таїланд, Конго, Руанда, Пакистан та Індія, Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан. Жоден президент чи премʼєр-міністр, жодна країна не зробили нічого схожого в історії. Я зробив це всього за 7 місяців. Ніколи нікому таке ще не вдавалося", - заявив Дональд Трамп.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Дональд Трамп
США
Читайте також:
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
погода, опади, дощь
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
Дональд Трамп і Володимир Путін
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
Київ
+11.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 47.9
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
08:11
Терористи РФ, російська армія, окупант
За добу росіяни втратили 1020 окупантів, 15 артсистем і танк
08:01
OPINION
Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому
07:55
Вознесенський Банченський монастир
Як митрополит УПЦ МП Лонгин вигнав із дитячого будинку свого сина: нове розслідування Едгара Каланчі
07:53
Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро
07:42
Аналітика
FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
Віктор Орбан
Наразі вирішується питання, як розібратися з ветом Орбана на вступ України до ЄС, - Капсамун
06:24
Уряд передав Міноборони додаткові понад 36,6 млрд грн, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості
06:06
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали "перший етап мирного плану", але бомбардування Гази тривають
05:55
безпілотник, дрон
У Волгоградській області РФ після атаки безпілотників горить газопереробний завод
00:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Сумщину дронами і авіабомбами: 3 людей загинули, є поранені
00:32
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 9 жовтня
00:15
Дональд Трамп
"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід
2025, середа
8 жовтня
23:42
У Києві затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у підпалах релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
22:56
Оновлено
У Києві здетонував невідомий вибуховий пристрій у квартирі житлового будинку: загинув чоловік
22:44
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович
22:32
Оновлено
Від початку доби відбулося 162 бої, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
22:18
Ексклюзив
Ігор Луценко
Мобілізації на технічному та виробничому рівні в Україні немає, - військовослужбовець Ігор Луценко
21:40
застосунок Дія
Українці зможуть розлучитися у Дії: Уряд ухвалив постанову
21:23
Ексклюзив
окупант
"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі
21:11
Володимир Зеленський
"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
20:02
OPINION
Формат Арестовича – псевдоінтелектуальність
19:54
Ексклюзив
Олег Синютка
"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам
19:52
Кріштіану Роналду
Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg
19:43
Валерій Залужний
"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни
19:40
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту
19:39
фейкові новини, fake news
"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:30
Ексклюзив
Молдова референдум
Аналітик Капсамун пояснив, який головний козир допоміг Санду перемогти на виборах
19:08
У Південній Кореї зацікавлені, щоб брати участь у відновленні України, - посол Кічанг
19:01
САУ "Богдана"
"Стріляють, але не влучають": Тетяна Чорновол про проблему зі снарядами для САУ "Богдана"
18:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Є відчуття, що ворог активізувався": начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Білоусов про Лиманський напрямок
18:41
Ексклюзив
Іван Плачков
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
18:32
гроші, бюджет
Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП
18:20
Республіка Корея та ПРООН передали спеціалізовані автівки прифронтовим регіонам
18:01
OPINION
Ціни на газ: щастя популізму крокує країною
18:00
Огляд
Росія атакувала Львів ракетами, які розносять осколки після детонації: як працює ця технологія та чи застосувалась окупантами раніше
17:32
Ексклюзив
Олег Ткачук
"Вистачить 4-6 окружних судів та один апеляційний": суддя ВС про ідею створення системи військового правосуддя
17:15
Дональд Трамп і Володимир Путін
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
17:10
Анатолій Куцевол
Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії
17:00
Ексклюзив
Придністров'я
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV