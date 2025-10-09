Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"
Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України жахливою та висловив сподівання, що він близький до її врегулювання
Про це він сказав під час круглого столу в Білому домі, передає Clash Report.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати врегулювали сім воєн і близькі до врегулювання восьмої. Він сподівається на вирішення "ситуації" з Росією.
"Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої, та я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло 7000 людей", – сказав Трамп.
Невідомо, на які дані спирається президент США, кажучи про кількість загиблих. 5 вересня, роблячи заяви про війну Росії проти України, американський лідер також казав, що "цього тижня загинуло 7014 людей".
Виступаючи на Генасамблеї ООН 23 вересня, Трамп перерахував усі 7 війн.
"Деякі з них тривали 30 років, 31 рік, 36 років, одна з них тривала 29 років. Я зупинив 7 війн. У цих війнах вбивали сотні тисяч людей. Сюди входять Камбоджа, Таїланд, Конго, Руанда, Пакистан та Індія, Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан. Жоден президент чи премʼєр-міністр, жодна країна не зробили нічого схожого в історії. Я зробив це всього за 7 місяців. Ніколи нікому таке ще не вдавалося", - заявив Дональд Трамп.
