Усі свої резерви противник випалює на північно-східному фронті, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни на початку жовтня розпочали наступ на багатьох ділянках, починаючи з Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки. Впродовж 3-х місяців загарбники намагалися вплинути на ситуацію на лінії фронту. Але, якщо подивитися на мапу, то суттєвих змін не відбулося, окрім захоплення росіянами повністю зруйнованої Мар'їнки. При тому, що на Авдіївському напрямку ворог втратив близько 13 тис. особового складу, 400 одиниць бронетехніки. І там так само для противника позитивних змін немає", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, Авдіївка й далі захищається, ЗСУ проводять контратаки в районі Степового, де противника відкинуто в бік залізниці.

"На всіх ділянках фронту ситуація залишається складною, але у противника не вистачає сил і засобів для змін на лінії фронту. І те, що ворог спробує створити лінію безпеки в глибині української території, зокрема в зоні Харкова або інших ділянок на півночі, то це не виглядає реальним і раціональним. На цих ділянках у ворога є десь до 20 тис. особового складу. Інформації про накопичення сил немає. Фактично, усі свої резерви росіяни зараз випалюють на лінії зіткнення у 850 км", - наголосив Згурець.