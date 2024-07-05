Увечері 4 липня росіяни обстріляли комунальне підприємство в Херсоні: поранені працівники
Ввечері четверга, 4 липня, російська армія обстрілювала Херсон, в результаті чого пошкодила комунальне підприємство, працівники якого дістали поранення
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Вчора ввечері армія РФ черговий раз наносила удари по місту. Цього разу ворог атакував одне з міських комунальних підприємств. Поранення отримали працівники. Зараз вони у лікарні", - зазначив він.
За словами очільника МВА, з самого ранку представники адміністрації відвідали постраждалих та надали їм першочергові консультації, аби чоловіки отримали всі необхідні виплати та допомогу.
- Російські окупанти впродовж четверга, 4 липня, атакували з безпілотників двох жителів Херсона та одного жителя області: їм надають медичну допомогу.
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