Увечері 4 липня росіяни обстріляли комунальне підприємство в Херсоні: поранені працівники

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Вчора ввечері армія РФ черговий раз наносила удари по місту. Цього разу ворог атакував одне з міських комунальних підприємств. Поранення отримали працівники. Зараз вони у лікарні", - зазначив він.

За словами очільника МВА, з самого ранку представники адміністрації відвідали постраждалих та надали їм першочергові консультації, аби чоловіки отримали всі необхідні виплати та допомогу.