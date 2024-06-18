Уже є результати: Синєгубов розповів про посилення засобів ППО й систем РЕБ у Харкові й області

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, населення Харкова й області вже відчуло посилення ППО й РЕБ, а результати вже можна бачити сьогодні.

Синєгубов пояснив, комплексна програма щодо посилення систем ППО й РЕБ передбачає захист Харкова й населених пунктів регіону від російських безпілотників, ракетних систем, "шахедів".

Також очільник ОДА подякував бізнесу, який долучається до роботи й виділяє на це фінансування.

"Кошти досить великі. Навіть не буду називати, бо це сотні мільйонів гривень", - додав Синєгубов.