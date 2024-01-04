В арсеналі РФ є широкий спектр озброєння, яке вона може застосовувати, - генерал Романенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Противник працює над підвищенням своєї ефективності, тобто застосовує різні типи зброї. Можливо для розробок чогось нового у ворога не вистачає сил. Однак з останніх розробок у РФ є корабельні ракети "Циркон", але по модернізаціях їх можна застосовувати не тільки на кораблях, а й у комплексі, тобто вони є універсальними. Наприклад, це як "Іскандер" на пускових оперативно-тактичних ракетних комплексах, а модернізовані "іскандери" застосовують з літаків МіГ-31К, щоб швидкість "іскандеру", який у такому випадку має назву "кинджал", була гіперзвуковою. Тобто з літака ця ракета долає критерій швидкості у 5 Махів і стає важкою ціллю для ПРО", - прокоментував генерал.

За його словами, нам потрібно з союзниками працювати над виробництвом ЗРК з можливостями знищувати у тому числі й "Циркон", який має дуже високу швидкість.

"По останнім двом повітряним ударам 29 грудня і 2 січня ми бачимо, що у РФ, на жаль, є в арсеналі ще досить широкий спектр озброєння, який вона може застосовувати. А з урахуванням кількості цього озброєння, то подібних ударів може завдатися ще декілька. Оскільки йдуть витрати цих ракет, то далі вірогідність таких ударів зменшується. Тобто ще 3-4 удари вони спроможні завдати ракетами, хоча у них є недоторкані запаси з урахуванням того, що РФ позиціонує війну не стільки з Україною, скільки з НАТО. Прийняття рішень щодо комплексного підходу у формування подібних ударів, чого і скільки, виходить з амбіцій Путіна на поточний час, після чого і формуються оці удари спеціальними структурами", - пояснив Ігор Романенко.