В арсеналі РФ є широкий спектр озброєння, яке вона може застосовувати, - генерал Романенко
Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), вважає, що у противника є недоторкані запаси озброєння з урахуванням того, що РФ позиціонує війну не стільки з Україною, скільки з НАТО
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Противник працює над підвищенням своєї ефективності, тобто застосовує різні типи зброї. Можливо для розробок чогось нового у ворога не вистачає сил. Однак з останніх розробок у РФ є корабельні ракети "Циркон", але по модернізаціях їх можна застосовувати не тільки на кораблях, а й у комплексі, тобто вони є універсальними. Наприклад, це як "Іскандер" на пускових оперативно-тактичних ракетних комплексах, а модернізовані "іскандери" застосовують з літаків МіГ-31К, щоб швидкість "іскандеру", який у такому випадку має назву "кинджал", була гіперзвуковою. Тобто з літака ця ракета долає критерій швидкості у 5 Махів і стає важкою ціллю для ПРО", - прокоментував генерал.
За його словами, нам потрібно з союзниками працювати над виробництвом ЗРК з можливостями знищувати у тому числі й "Циркон", який має дуже високу швидкість.
"По останнім двом повітряним ударам 29 грудня і 2 січня ми бачимо, що у РФ, на жаль, є в арсеналі ще досить широкий спектр озброєння, який вона може застосовувати. А з урахуванням кількості цього озброєння, то подібних ударів може завдатися ще декілька. Оскільки йдуть витрати цих ракет, то далі вірогідність таких ударів зменшується. Тобто ще 3-4 удари вони спроможні завдати ракетами, хоча у них є недоторкані запаси з урахуванням того, що РФ позиціонує війну не стільки з Україною, скільки з НАТО. Прийняття рішень щодо комплексного підходу у формування подібних ударів, чого і скільки, виходить з амбіцій Путіна на поточний час, після чого і формуються оці удари спеціальними структурами", - пояснив Ігор Романенко.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
- 2 січня відбулася потужна ракетна атака РФ. Російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки
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