В Енергодарі та на Запорізькій АЕС через катівні окупантів пройшли 1,5 тис. людей, - Федоров
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про обстановку в тимчасово окупованому Енергодарі та на ЗАЕС на другу річницю захоплення міста
Про це він написав у Telegram.
За його словами, на Запорізькій АЕС половина вакансій вільні через відсутність кваліфікованого персоналу, атомники, яких завезли з Росії, не мають досвіду роботи з обладнанням станції.
"Два роки як ЗАЕС є джерелом ядерної загрози для всього світу через закінчення строку зберігання відпрацьованого палива та пошкодження датчиків радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива", - написав він.
Навколо станції фіксуються обстріли, на території ЗАЕС ворог тримає важку техніку, периметр заміновано.
Щоб змусити до співпраці, енергодарців протягом вже двох років окупації викрадали і ув’язнювали.
В місті та на території промзони Запорізької АЕС діє до 10 катівень, через які пройшло понад 1,5 тис. енергодарців.
- 5 березня директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, щоб "обговорити з ним деякі технічні моменти" щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції
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