В Енергодарі та на Запорізькій АЕС через катівні окупантів пройшли 1,5 тис. людей, - Федоров

Про це він написав у Telegram.

За його словами, на Запорізькій АЕС половина вакансій вільні через відсутність кваліфікованого персоналу, атомники, яких завезли з Росії, не мають досвіду роботи з обладнанням станції.

"Два роки як ЗАЕС є джерелом ядерної загрози для всього світу через закінчення строку зберігання відпрацьованого палива та пошкодження датчиків радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива", - написав він.

Навколо станції фіксуються обстріли, на території ЗАЕС ворог тримає важку техніку, периметр заміновано.

Щоб змусити до співпраці, енергодарців протягом вже двох років окупації викрадали і ув’язнювали.

В місті та на території промзони Запорізької АЕС діє до 10 катівень, через які пройшло понад 1,5 тис. енергодарців.