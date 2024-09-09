В ЄС засудили російські "вибори" у Криму і назвали їхні результати нікчемними

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Росія провела часткові регіональні та місцеві вибори, зокрема в незаконно анексованому Криму і місті Севастополь з 6 по 8 вересня. Євросоюз рішуче засуджує проведення Росією цих так званих виборів на території України. Вони є черговим актом порушення міжнародного права, Статуту ООН та суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - наголосили в ЄС.

Там також зазначили, що Союз не визнає ні ці так звані вибори, ні їхні результати в Криму.

"Вони є нікчемними і не можуть мати жодних юридичних наслідків. Керівництво Росії та особи, відповідальні за організацію цих незаконних дій, будуть притягнуті до відповідальності та понесуть наслідки", - підкреслив речник ЄС.

У заяві також зазначили, що через понад 10 років після вторгнення Росії та спроби незаконної анексії Криму ЄС дотримується своєї позиції, що Крим - це Україна.

Посилаючись на резолюцію Генасамблеї ООН від 27 березня 2014 року, ЄС закликає Росію припинити свої зусилля з підриву національної єдності та територіальної цілісності України.

"Є один чіткий вихід із цієї війни: Росія негайно припинить незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України та виведе всі сили та військову техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили в Євросоюзі.