В естонській розвідці вважають, що РФ вирішила ігнорувати масштаби проблеми присутності ЗСУ на Курщині

Про це заявив заступник командувача центру розвідки міністерства оборони Естонії, підполковник Янек Кессельманн, передає ERR.

"Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наразі, наскільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області", - сказав він.

Кессельманн зауважив, що знищення мостів через річку Сейм на Курщині створюють для російських військ дилему: відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції (таким чином територію почнуть контролювати ЗСУ), чи використовувати свої ресурси для відновлення сполучного шляху.

"Жодне з рішень, ймовірно, не буде легко здійсненним для Російської Федерації", - підкреслив заступник командувача центру розвідки.

Також він додав, що наразі російські військові створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.

"Судячи з усього, ЗСУ немає сенсу просуватися в цьому напрямі, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена. Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області. Схоже, що режим Російської Федерації вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські Збройні сили створюють для них у Курській області", - пояснив Кессельманн.

За його словами, РФ змушена залучати до військових дій, зокрема, призовників.

"Хоча РФ з початку війни стверджувала, що цього не станеться", - нагадав він.