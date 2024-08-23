В естонській розвідці вважають, що РФ вирішила ігнорувати масштаби проблеми присутності ЗСУ на Курщині
Російська влада вирішила ігнорувати масштаби проблеми від операції Збройних сил України в Курській області
Про це заявив заступник командувача центру розвідки міністерства оборони Естонії, підполковник Янек Кессельманн, передає ERR.
"Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наразі, наскільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області", - сказав він.
Кессельманн зауважив, що знищення мостів через річку Сейм на Курщині створюють для російських військ дилему: відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції (таким чином територію почнуть контролювати ЗСУ), чи використовувати свої ресурси для відновлення сполучного шляху.
"Жодне з рішень, ймовірно, не буде легко здійсненним для Російської Федерації", - підкреслив заступник командувача центру розвідки.
Також він додав, що наразі російські військові створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ.
"Судячи з усього, ЗСУ немає сенсу просуватися в цьому напрямі, оскільки стратегічна дилема, з якою стикається Росія наразі, вже створена. Дилема полягає в наступному: або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області. Схоже, що режим Російської Федерації вирішив ігнорувати масштаби проблеми, яку українські Збройні сили створюють для них у Курській області", - пояснив Кессельманн.
За його словами, РФ змушена залучати до військових дій, зокрема, призовників.
"Хоча РФ з початку війни стверджувала, що цього не станеться", - нагадав він.
- 23 серпня співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що близько трьох тисяч російських військовослужбовців опинилися в оперативному оточенні на Курщині.
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