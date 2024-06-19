В ISW пояснили, навіщо РФ оголошує в розшук українських та іноземних посадовців

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Російський уряд заочно звинувачує українських військовослужбовців і військових чиновників у злочинах, намагаючись запровадити російське федеральне законодавство за межами своєї юрисдикції та натякаючи на те, що Україна не повинна існувати як незалежна держава", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, рішення Росії оголосити в розшук західних посадовців за порушення російських федеральних законів за межами Росії є частиною її зусиль, спрямованих на порушення суверенітету країн-членів НАТО і виправдання можливої майбутньої російської агресії проти НАТО.

Натомість переслідування Кремлем українських військовослужбовців і політичного керівництва, які ведуть цілком законну оборонну війну проти вторгнення іноземної держави у спосіб, схожий на внутрішніх терористів, на думку аналітиків, підкреслює постійне переконання Росії, що Україна не повинна існувати окремо від Росії.

Що передувало

Раніше МВС РФ оголосило в розшук президента Володимира Зеленського, п'ятого президента Петра Порошенка та командувача Сухопутними військами Олександра Павлюка.

У МЗС України назвали російські оголошення у розшук свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди.

Інститут вивчення війни (ISW) назвав оголошення Росією в розшук Зеленського, Порошенка та Павлюка підготовкою до спецоперації "Майдан-3".

Крім того, РФ оголосила в розшук українських екссекретаря РНБО Олексія Данілова, експрем'єрміністра Володимира Гройсмана, ексочільника МВС Арсена Авакова, ексочільника МЗС Павла Клімкіна та ексміністра юстиції Павла Петренка.

Пізніше на сайті МВС РФ припинили відображатися оголошення про розшук президентів України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.