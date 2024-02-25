В Одесі збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки 23 лютого
У неділю, 25 лютого, у лікарні Одеси померла жінка, яка постраждала внаслідок атаки ворожими безпілотниками по місту 23 лютого 2024 року
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На жаль, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу (23.02.2024) збільшилася. У лікарні померла жінка 1952 р.н., яку рятувальники витягнули з-під завалів, під якими одеситка пробула близько двох годин", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що жінка отримала термічні опіки 40% поверхні тіла та переломи кінцівок.
- Увечері 22 лютого російські агресори запустили ударні БПЛА та ракети з акваторії Чорного моря на південь України. Унаслідок цього у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці й підприємству, на Одещині 3 загиблих.
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