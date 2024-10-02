В окупованому Бердянську прогримів вибух
У середу, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль
Про це повідомляє голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.
"У тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль у мікрорайоні Ліски", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцеві повідомили про гучний звук та стовп чорного диму в районі рибзаводу. На місце події виїхали пожежники та швидкі окупантів.
"Окупаційна влада наразі не коментує ситуацію. Це типова тактика окупантів, спрямована на приховування реального стану речей від місцевого населення та світової спільноти", - додала Галіціна.
- У вівторок, 24 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чутно вибухи. Через це росіяни підіймали в небо авіацію.
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