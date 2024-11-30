В окупованому Бердянську вночі лунали вибухи: виникли перебої зі світлом та інтернетом
Уночі 30 листопада у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було чутно вибухи. Після цього в деяких районах міста сталося відключення світла та виникли проблеми з інтернетом
Про це інформує Бердянська міська військова адміністрація.
"Увечері 29 листопада мешканці декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху. Одразу після цього частково на 8 березня та в Колонії зникла електроенергія. Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції", - йдеться у повідомленні.
У МВА також додали, шо мешканці окупованого Бердянська повідомляють про перебої з інтернетом.
"Оператор "Поінт" оприлюднив інформацію про аварію на магістральній лінії та переключення на резервний канал зв'язку", - додали в МВА.
- 31 жовтня у Бердянську також повідомили про атаку безпілотників на міський порт. У місті тоді припинили роботу громадські установи, зокрема навчальні заклади.
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