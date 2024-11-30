В окупованому Бердянську вночі лунали вибухи: виникли перебої зі світлом та інтернетом

Про це інформує Бердянська міська військова адміністрація.

"Увечері 29 листопада мешканці декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху. Одразу після цього частково на 8 березня та в Колонії зникла електроенергія. Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції", - йдеться у повідомленні.

У МВА також додали, шо мешканці окупованого Бердянська повідомляють про перебої з інтернетом.



"Оператор "Поінт" оприлюднив інформацію про аварію на магістральній лінії та переключення на резервний канал зв'язку", - додали в МВА.