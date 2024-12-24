В окупованому Бердянську вранці підірвали автівку: вона могла належати "голові ради" міста

Про це повідомляють радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

Зазначається, що вибух стався у дворі будинку по вулиці Європейська. Станом на ранок офіційної інформації про причини вибуху немає.

Натомість місцеві жителі у чатах та Андрющенко пишуть, що на місці події працювала швидка допомога, яка нібито забрала в лікарню постраждалого.

Як повідомляється, автівка могла належати "голові ради" міста Василю Нечету. Чи постраждав він сам, станом на ранок невідомо.

Довідка. До окупації Бердянська Василь Нечет завідував будинком культури "Нафтохімік". Після захоплення міста він одразу перейшов на бік ворога. Активно брав участь у становленні російської влади, схиляв на бік ворога інших працівників культури. Потім записався до лав партії диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія" та був призначений головою окупаційної ради.