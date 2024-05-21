В окупованому Донецьку є проблеми з роботою громадського транспорту через брак водіїв, - Спротив
У тимчасово окупованому Донецьку через брак водіїв виник колапс на маршрутах громадського транспорту: працюють лише третина автобусів, тролейбусів і трамваїв
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Колаборанти не можуть впорядкувати роботу громадського транспорту в тимчасово окупованому Донецьку. Тут на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Усе через брак водіїв", - йдеться у повідомленні.
У Спротиві зазначають, що окупаційна влада перебуває у пошуку щонайменше трьохсот водіїв. Претендентам обіцяють нібито достойну зарплату і соціальні гарантії.
"Втім пошуки безрезультатні, адже усіх, хто здатен сісти за кермо, мобілізували до лав армії загарбника. Та й вірити в обіцянки колаборантів вже ніхто не спішить", - додали в ЦНС.
- Раніше у Спротиві розповіли, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей через брак кадрів росіяни призначають "директорами" навчальних закладів лаборантів і двірників.
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