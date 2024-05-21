В окупованому Донецьку є проблеми з роботою громадського транспорту через брак водіїв, - Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Колаборанти не можуть впорядкувати роботу громадського транспорту в тимчасово окупованому Донецьку. Тут на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Усе через брак водіїв", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві зазначають, що окупаційна влада перебуває у пошуку щонайменше трьохсот водіїв. Претендентам обіцяють нібито достойну зарплату і соціальні гарантії.

"Втім пошуки безрезультатні, адже усіх, хто здатен сісти за кермо, мобілізували до лав армії загарбника. Та й вірити в обіцянки колаборантів вже ніхто не спішить", - додали в ЦНС.