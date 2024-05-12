В окупованому Довжанську на Луганщині впав російський розвідувальний дрон
У центрі захопленого росіянами у 2014 році міста Довжанськ Луганської області впав розвідувальний безпілотник "Орлан"
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Посеред окупованого вже 10 років Довжанська впав розвідувальний безпілотник загарбників "Орлан". Всі розуміють, чий він. Бачили, звідки був запуск", - йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА підкреслив, що попри це ніяких заяв задля заспокоєння населення місцеві колаборанти так і не зробили.
"Без вказівки зверху не можуть", - наголосив Лисогор.
Крім того, за його словами, до окупованої Попасної не повертаються люди, тому що росіяни вщент зруйнували 20-тисячне місто ще під час штурму навесні 2022 року.
Загарбники нібито зрозуміли, що показову відбудову там не зробиш, а на капітальній – не вкрадеш. Тому майже одразу офіційно заявили про недоцільність відновлення населеного пункту.
Зазначається, що більшість населення евакуювалася звідти ще до захоплення міста. Наразі там мешкає 280 людей, що становить 1,4% від довоєнної кількості.
- Уночі 12 травня росіяни заявили про атаку безпілотника на нафтопереробний завод у Волгоградській області. Унаслідок влучання на НПЗ почалася масштабна пожежа.
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