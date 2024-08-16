В окупованому Маріуполі планують приймати біженців з Курської області

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Згідно з документом, який оприлюднив Спротив Маріуполя, чиновники мають "надати пропозиції з оптимізації розміщення осіб, які залишилися без житла у результаті бойових дій в 2022 році".

Крім того, окупанти планують використовувати так зване "безхазяйне" житло для розміщення біженців з Росії.

"В окупованому Маріуполі досі тисячі родин чекають на обіцяне загарбниками компенсаційне житло. Замість цього псевдовлада будує іпотечні будинки, а тепер ще й планує віддавати квартири маріупольців жителям Курської області", - наголосили у міськраді.