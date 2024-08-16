В окупованому Маріуполі планують приймати біженців з Курської області
Так званий мер Маріуполя Олег Моргун видав доручення головам районів щодо підготовки до можливого розміщення біженців з Курської області
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Згідно з документом, який оприлюднив Спротив Маріуполя, чиновники мають "надати пропозиції з оптимізації розміщення осіб, які залишилися без житла у результаті бойових дій в 2022 році".
Крім того, окупанти планують використовувати так зване "безхазяйне" житло для розміщення біженців з Росії.
"В окупованому Маріуполі досі тисячі родин чекають на обіцяне загарбниками компенсаційне житло. Замість цього псевдовлада будує іпотечні будинки, а тепер ще й планує віддавати квартири маріупольців жителям Курської області", - наголосили у міськраді.
- Мешканець тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині поскаржився на поведінку російських мігрантів. Натомість його звинуватили у "розпалі ненависті".
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