У Маріуполі чоловік поскаржився на мігрантів з РФ: його звинуватили у "розпалі ненависті"

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Чоловік надіслав звернення до окупаційної адміністрації зі скаргою на мігрантів з кавказьких регіонів РФ. Зокрема він поскаржився на поведінку приїжджих, коли мігранти заїхали машиною на пляж. Також, за його словами їм "держава допомагає, усі блага дає", а місцеві жителі "кинуті, кінці з кінцями не можуть звести".

Замість відповіді так званий мер Олег Моргун написав листа до ФСБ з закликом дати правову оцінку словам жителя, зазначивши, що "окремі фрази можуть бути направлені на збудження ненависті або ворожнечі до окремих груп лиць..".

У міськраді зазначили, що у Маріуполі зростає кількість російських мігрантів. За офіційними оцінками окупантів їх проживає понад 30 тисяч осіб.

Зазначається, що мешканці міста невдоволені їхньою поведінкою, через що збільшується й кількість конфліктів між місцевим населенням та мігрантами.

"Але замість того, щоб налагодити хоч якійсь правопорядок - колишній поліцейський, а нині псевдомер міста Олег Моргун обирає не просто бездіяти, а цькувати місцевих жителів за прохання навести лад", - додають у міськраді.