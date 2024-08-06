У Маріуполі чоловік поскаржився на мігрантів з РФ: його звинуватили у "розпалі ненависті"
Мешканець тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині поскаржився на поведінку російських мігрантів. Натомість його звинуватили у "розпалі ненависті"
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Чоловік надіслав звернення до окупаційної адміністрації зі скаргою на мігрантів з кавказьких регіонів РФ. Зокрема він поскаржився на поведінку приїжджих, коли мігранти заїхали машиною на пляж. Також, за його словами їм "держава допомагає, усі блага дає", а місцеві жителі "кинуті, кінці з кінцями не можуть звести".
Замість відповіді так званий мер Олег Моргун написав листа до ФСБ з закликом дати правову оцінку словам жителя, зазначивши, що "окремі фрази можуть бути направлені на збудження ненависті або ворожнечі до окремих груп лиць..".
У міськраді зазначили, що у Маріуполі зростає кількість російських мігрантів. За офіційними оцінками окупантів їх проживає понад 30 тисяч осіб.
Зазначається, що мешканці міста невдоволені їхньою поведінкою, через що збільшується й кількість конфліктів між місцевим населенням та мігрантами.
"Але замість того, щоб налагодити хоч якійсь правопорядок - колишній поліцейський, а нині псевдомер міста Олег Моргун обирає не просто бездіяти, а цькувати місцевих жителів за прохання навести лад", - додають у міськраді.
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