В окупованому Маріуполі росіяни планують знести понад 20 багатоповерхівок, - міськрада

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Вказано, що окупанти оприлюднили 21 адресу будинків на лівобережжі Маріуполя, які підлягають знесенню. Йдеться про багатоповерхівки на вулицях Короленка, Гугеля, Шепотинника, провулків Банний та Короленка.

У міськраді нагадали, що під час блокади Маріуполя лівобережжя постраждало найбільше. А вже під час окупація так звана російська адміністрація активно почала зносити там будинки. Лише в межах вулиць Азовстальської, Ломізова, бульвару Меотиди та Морського бульвару повністю знищено 38 будівель.

"Під час блокади Маріуполя російські окупанти зруйнували майже тисячу багатоповерхівок. За попередніми даними вони вже демонтували понад 460 будинків. Зараз продовжують зносити домівки, щоб не залишити жодних доказів власного воєнного злочину. Замість знесеного житла вони будують нове – більшість для продажу під іпотеку для росіян. Відомо про будівництво близько 50 таких будинків. Це складає всього 10% "відбудови для продажу" від кількості демонтованих ними будинків", - прокоментував міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.