В окупованому Сєверодонецьку залишилося дуже мало місцевих жителів: місто і район заселяють росіянами

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у Сєверодонецьку залишилося дуже мало місцевих жителів, тому що окупаційна влада заселяє місто і район росіянами, зокрема представниками «малих народів» та родинами військових РФ.

"Сєверодонецьк заселений близько на 1/3. Місцевих із них лише половина", - уточнив він.

Очільник ОВА підкреслив, що вже другу зиму сєверодонеччани, рубіжани та лисичани намагаються вижити без централізованого опалення, що вплинуло на те, що у міській забудові почастішали побутові пожежі через необережне поводження з опалювальними приладами.

Лисогор також зауважив, що за більш-менш якісною медичною допомогою людям необхідно їхати до Луганська.