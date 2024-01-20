В окупованому Сєверодонецьку залишилося дуже мало місцевих жителів: місто і район заселяють росіянами
Окупований Сєверодонецьк заселений близько на 1/3. Місцевих із них лише половина
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, у Сєверодонецьку залишилося дуже мало місцевих жителів, тому що окупаційна влада заселяє місто і район росіянами, зокрема представниками «малих народів» та родинами військових РФ.
"Сєверодонецьк заселений близько на 1/3. Місцевих із них лише половина", - уточнив він.
Очільник ОВА підкреслив, що вже другу зиму сєверодонеччани, рубіжани та лисичани намагаються вижити без централізованого опалення, що вплинуло на те, що у міській забудові почастішали побутові пожежі через необережне поводження з опалювальними приладами.
Лисогор також зауважив, що за більш-менш якісною медичною допомогою людям необхідно їхати до Луганська.
- Олександр Стрюк, керівник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації, зазначив, що загарбник намагається тотально контролювати населення та його зв'язки. Спецслужби так званої ЛНР вже пішли на друге коло перевірок людей, які залишилися у місті.
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