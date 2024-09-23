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В Омську двоє підлітків спалили гелікоптер Мі-8 на місцевій авіабазі, - росЗМІ

Ксенія Золотова
23 вересня, 2024 понедiлок
16:55
Війна з Росією

В російському Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8 на місцевій авіабазі за обіцяну винагороду у розмірі $20 тис.

Зміст

Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.

За даними BAZA, школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня. Хлопці кинули у вертоліт Мі-8 пляшку із запальною сумішшю та втекли з місця події.

Проте вже невдовзі хлопців було затримано.

Зазначається, що підпалювачами виявилися 16-річні хлопці. Підлітки розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму, проте обіцяні гроші вони так і не отримали.

  • У російському місті Ноябрськ 11 вересня двоє школярів, виконуючи завдання за грошову винагороду, спалили вертоліт Мі-8. У гвинтокрила вцілів лише хвіст.
Теги:
Росія
зброя
російська армія
Авіація
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