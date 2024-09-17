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Війна з Росією: хроніка
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В ОП розповіли, на які умови задля припинення війни Україна ніколи не погодиться

Юлія Юліна
17 вересня, 2024 вiвторок
16:49
Війна з Росією Михайло Подоляк

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що не існує жодного плану з припинення війни, який передбачав би замороження конфлікту або територіальні поступки

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Про це він сказав в ефірі телеканалу "Настоящее время".

"Про це президент неодноразово говорив, це панівна позиція: жодного заморожування конфлікту, тому що воно не приведе до фіналу війни як такої, а призведе лише до отримання Росією можливості накопичити додаткові ресурси й продовжити вже третім етапом масові вбивства цивільного населення в Україні. Тому, звичайно ж, немає жодних концепцій поступки територіями, немає жодних концепцій заморозки конфлікту", – заявив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що офіційна позиція Києва лише одна: війна має закінчитися поразкою Росії. Для цього потрібен військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус.

За словами Подоляка, Курська операція є частиною "плану перемоги" президента Зеленського.

"Це істотно впливатиме на ті соціальні настрої, по-перше, які є в Росії. По-друге, це буде суттєво тиснути на путінське оточення і вести до фіналу цієї війни", – пояснив він.

  • Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися у листопаді, запросять Росію.
  • Також він зазначив, що його "план перемоги" містить чотири основні пункти та один додатковий, який знадобиться Україні вже після війни.
Теги:
Новини
Україна
Михайло Подоляк
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