В ОП розповіли, на які умови задля припинення війни Україна ніколи не погодиться
Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що не існує жодного плану з припинення війни, який передбачав би замороження конфлікту або територіальні поступки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Настоящее время".
"Про це президент неодноразово говорив, це панівна позиція: жодного заморожування конфлікту, тому що воно не приведе до фіналу війни як такої, а призведе лише до отримання Росією можливості накопичити додаткові ресурси й продовжити вже третім етапом масові вбивства цивільного населення в Україні. Тому, звичайно ж, немає жодних концепцій поступки територіями, немає жодних концепцій заморозки конфлікту", – заявив Подоляк.
Радник керівника ОП наголосив, що офіційна позиція Києва лише одна: війна має закінчитися поразкою Росії. Для цього потрібен військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус.
За словами Подоляка, Курська операція є частиною "плану перемоги" президента Зеленського.
"Це істотно впливатиме на ті соціальні настрої, по-перше, які є в Росії. По-друге, це буде суттєво тиснути на путінське оточення і вести до фіналу цієї війни", – пояснив він.
- Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися у листопаді, запросять Росію.
- Також він зазначив, що його "план перемоги" містить чотири основні пункти та один додатковий, який знадобиться Україні вже після війни.
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