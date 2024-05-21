В ОСУВ "Хортиця" повідомили про пересування в напрямку Луганщини кількох сотень росіян під виглядом цивільних

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, у напрямку Луганщини пересуваються до 600 російських окупантів.

"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях із Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб", - сказав Волошин.

Він зазначив, загарбники маскуються, оскільки військовий транспорт знищують одразу, коли цивільний - ні.

Речник пояснив, метою таких дій є переміщення й комплектування резервів, аби здійснювати подальші штурмові дії на Луганщині та Донеччині.