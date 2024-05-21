В ОСУВ "Хортиця" повідомили про пересування в напрямку Луганщини кількох сотень росіян під виглядом цивільних
Декілька сотень росіян із Тульської області РФ пересуваються під виглядом цивільних на територію Луганщини
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
За його словами, у напрямку Луганщини пересуваються до 600 російських окупантів.
"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях із Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб", - сказав Волошин.
Він зазначив, загарбники маскуються, оскільки військовий транспорт знищують одразу, коли цивільний - ні.
Речник пояснив, метою таких дій є переміщення й комплектування резервів, аби здійснювати подальші штурмові дії на Луганщині та Донеччині.
- 20 травня стало відомо, що Сили оборони уразили третій за місяць склад з пально-мастильними матеріалами на ТОТ Луганщини.
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