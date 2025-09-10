В Польщі мають змінити погляди на польсько-українські відносини, інакше доведеться зупиняти танки Росії від Варшавою, - Княжицький

Таку думку в етері Еспресо висловив народний депутат Микола Княжицький.

"Очевидно, що Росія тестує реакцію Польщі й країн НАТО. Ця атака сталась через короткий час після зустріч президента Трампа та Кароля Навроцького. Трамп на цій зустрічі обіцяв підтримку США й безпеку Польщі. Ми бачимо, що нічого цього не відбувається", - розповів Княжицький.

Нардеп наголосив, що в Європі мають вже нарешті зрозуміти, що головною метою Росії є відновлення СРСР й повний контроль над європейським континентом.

"Поляки були так захоплені боротьбою з українськими дітьми, яким вирішили не доплачувати по 800 злотих і здавалось, що війна не торкнеться. Вважаю, що зараз багато з них перегляне на польську-українську співпрацю. Ця співпраця є дуже важливою в оборонній сфері. Оскільки, так чи інакше, українська армія стримує ворога під Краматорськом, Покровськом і на інших ділянках. Якщо не допомоги від сусідніх країн, партнерів й країн НАТО, то доведеться зупиняти росіян десь під Варшавою. Насправді це вибір поляків. Для нас він однозначний. Українське суспільство й військові на фронті зробили вибір давно - захищають Україну й всю Європу давно. Європа дещо безпечно ставилась ж Росії, не розуміючи того, що справжня мета росіян полягає у відновленні СРСР й контроль над всією Європою", - додав він.