Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією В Польщі мають змінити погляди на польсько-українські відносини, інакше доведеться зупиняти танки Росії від Варшавою, - Княжицький
Ексклюзив

В Польщі мають змінити погляди на польсько-українські відносини, інакше доведеться зупиняти танки Росії від Варшавою, - Княжицький

Віталій Бесараб
10 вересня, 2025 середа
09:30
Війна з Росією

Польща має змінити ставлення до польсько-української співпраці, особливо в оборонній сфері, інакше полякам доведеться зупиняти російську армію вже на власній території

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив народний депутат Микола Княжицький.

"Очевидно, що Росія тестує реакцію Польщі й країн НАТО. Ця атака сталась через короткий час після зустріч президента Трампа та Кароля Навроцького. Трамп на цій зустрічі обіцяв підтримку США й безпеку Польщі. Ми бачимо, що нічого цього не відбувається", - розповів Княжицький.

Нардеп наголосив, що в Європі мають вже нарешті зрозуміти, що головною метою Росії є відновлення СРСР й повний контроль над європейським континентом.

"Поляки були так захоплені боротьбою з українськими дітьми, яким вирішили не доплачувати по 800 злотих і здавалось, що війна не торкнеться. Вважаю, що зараз багато з них перегляне на польську-українську співпрацю. Ця співпраця є дуже важливою в оборонній сфері. Оскільки, так чи інакше, українська армія стримує ворога під Краматорськом, Покровськом і на інших ділянках. Якщо не допомоги від сусідніх країн, партнерів й країн НАТО, то доведеться зупиняти росіян десь під Варшавою. Насправді це вибір поляків. Для нас він однозначний. Українське суспільство й військові на фронті зробили вибір давно - захищають Україну й всю Європу давно. Європа дещо безпечно ставилась ж Росії, не розуміючи того, що справжня мета росіян полягає у відновленні СРСР й контроль над всією Європою", - додав він.

Теги:
Світ
Україна
Польща
Європа
ППО
безпілотник
НАТО
Читайте також:
Маргарита Симоньян
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
Ту-95МС
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
Україна Польща
Автор
8 вересня, 2025 понедiлок
Росіяни зрозуміли, якою мовою говорити з поляками про війну в Україні
Київ
+20.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
10:24
Ексклюзив
Ікони 16 ст., російські книги та вінілові програвачі: на кордоні з Польщею виявили старовинні знахідки
Благодійний фонд "Сталева Нація" збирає російські книги на утилізацію, зібрані кошти відправлять на потреби ЗСУ, - ветеран Івахів
10:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Провокація України, аби втягнути НАТО у війну": РФ поширює фейки після атаки дронів на Польщу
10:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Польща звинувачує Москву в "акті агресії" після вперше збитих російських дронів у своєму повітряному просторі. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
09:57
Зеленський
Зеленський про "шахеди" в Польщі: це небезпечний прецедент для всієї Європи
09:37
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок
09:37
ЗСУ, ППО
Нічна комбінована атака РФ: Сили ППО знешкодили 386 дронів і 27 ракет
09:30
PR
Брокар Украина
BROCARD Beauty Garden: найбільший простір краси в Україні
09:10
Оновлено
Польща збила дрони РФ за допомогою авіації НАТО й Нідерландів: Туск скликає екстрене засідання уряду
09:07
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Житомирщині є загиблий, на Хмельниччині 3 поранених
08:49
monobank
У monobank додали можливість поскаржитися на шахрайські збори донатів
08:48
Інфографіка
Георгій Судаков, збірна України, Україна
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
08:29
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Сьогодні можемо побачити, чи готова Європа чинити спротив Росії, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
08:12
OPINION
Пряме протистояння з НАТО російський фашизм зараз не потягне
08:08
OPINION
Сподіваюсь на рішучу і адекватну реакцію НАТО
08:06
Польща
Польща отримає понад €43 млрд від ЄС для посилення своїх оборонних можливостей
08:06
Убита Ірина Заруцька та підозрюваний у злочині Декарлос Браун-молодший
Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна
07:45
Втрати РФ
За добу армія РФ втратила 990 військових, 29 артсистем і 3 танки
07:44
на фото: вибух
У Новоросійську заявили про атаку безекіпажних катерів
07:31
Огляд
Олександр Довженко
Чарлі Чаплін захоплювався ним, а Сталін критикував: 131 рік тому народився "поет українського кіно" Олександр Довженко
07:29
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон призначив міністра оборони Лекорню новим премʼєром після вотуму недовіри уряду
07:06
OPINION
Пряма атака на Польщу - атака на НАТО
06:17
Прапор США
"Це акт війни": американський конгресмен відреагував на перетин кордону Польщі російськими дронами
05:21
OPINION
Поява російських "шахедів" у Польщі була лише питанням часу
01:08
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Програма "глибоких ударів" і посилення закупівель дронів: Британія і Німеччина оголосили нові ініціативи допомоги Україні на засіданні "Рамштайн"
2025, вiвторок
9 вересня
23:57
Оновлено
збірна України з футболу
ЧС-2026: результати відбіркових матчів 9 вересня
23:31
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 152 боєзіткнення, найбільше — на Покровському напрямку
22:51
Переклад розмов в реальному часі, виявлення гіпертонії, iPhone Air: які новинки представила Apple
22:33
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
20:56
Оновлено
Збірна України
Україна втратила перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Покровському напрямку в армії РФ діють "групи вилову" дезертирів: "Атеш" розповів деталі
20:41
Ексклюзив
Трамп на даху
Врешті-решт адміністрації Трампа доведеться змінити свою позицію щодо Росії, - Княжицький
20:24
Хрещатик
У Київ 10 вересня прибудуть іноземні делегації, у центрі перекриють дорожній рух
20:22
Валерій Залужний
Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні
20:00
OPINION
Що робити з "льотчиками на мотоциклах"
19:59
Польща
Польща арештувала білоруського шпигуна й вислала дипломата за "підтримку агресивних дій" Мінська
19:37
повістка
В Україні запровадили чіткий механізм, який дозволяє робити масові розсилки повісток через пошту, - Федієнко
19:31
Ексклюзив
обстріл, ППО
Система надзвичайно ефективна: Defense Express про антидронові комплекси Skyranger та Skynex від Rheinmetall
19:30
Метт Вітакер
Україна готова заморозити лінію фронту в разі отримання гарантій безпеки, - посол США при НАТО Вітакер
18:39
окупанти, оркі, російські солдати
В Україні на 15 років засудили 8 зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донеччині
18:30
Оновлено
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV