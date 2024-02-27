В США існують механізми, щоб передати зброю Україні, не чекаючи рішення конгресу, - політолог Шлінчак

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я вже неодноразово говорив про те, що США є озброєння, яке підлягає утилізації. Для цього потрібна лише політична воля. Ці всі тисячі ракет та боєприпасів можна оцінити умовно в $100 і передати їх Україні. Для цього є бюджет Пентагону. Тобто, за політичної волі та бажання можна допомогти Україні прямо сьогодні, не чекаючи на рішення конгресу про фінансування допомоги Києву", - пояснив Шлінчак.

Політолог наголосив, що адміністрація Байдена може відправити допомогу Україні, не чекаючи рішення конгресу.

"Тобто, фактично, в США є деякі механізми, які ще не залучені. Я сподіваюсь, що адміністрація Байдена використає їх і надасть Україні допомогу, яка критично важлива сьогодні й впливає на лінію фронту. Втім, ще раз зауважу, для цього потрібна політична воля. На Заході до цього часу дуже обережно намагаються допомагати Україні, щоб, як вони вважають, не призвести до ескалації війни", - додав він.