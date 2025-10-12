В Україні 15-20% громадян готові капітулювати перед Росією, втім, більшість налаштована продовжувати боротьбу, - виконавчий директор КМІС Грушецький

Про це в етері Еспресо розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький

"У випадку війни та миру немає єдиного запитання, яке дасть відповідь на все, що думають українці. Є безліч параметрів та факторів, які впливають на їхні відповіді", - пояснив Грушецький.

За словами соціолога, попри понад 4 роки повномасштабного вторгнення Росії, більше як половина українців не готові складати зброю і будуть далі чинити опір. Це сьогодні є головним критерієм стійкості українського суспільства.

"Те, що з 2023 року зростає частка тих українців, хто готовий формально на територіальні втрати, не означає, що люди готові на офіційну втрату Україною територій, чи тим більше передати під контроль Росії Херсон та Запоріжжя. У цих питаннях навпаки багато хто виступає проти. Дійсно, давайте чесно про це говорити, є частка, це 15-20% українців, які готові капітулювати. Втім, більшість точно не готова складати зброю й не готова капітулювати. Однак, якщо у 2022-2023 роках в українців були певні романтичні погляди на ситуацію, зокрема, що в нас є надійні партнери, ми отримаємо зброю, а санкції запрацюють настільки ефективно, що економіка РФ буде зруйнована, то зараз ставлення стало більш прагматичне і навіть цинічне. Навіть про гарантії безпеки чи в територіальних питаннях. Тому зараз це не відображення падіння настроїв, а скоріше відображення більш раціонального підходу. Знову ж таки, майже 4 роки триває велика війна, а більше як половина українців навіть не хоче обговорювати територіальні втрати. Це знову ж таки показує, що люди готові продовжувати опір", - додав він