Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
Європейський інститут ifo провів опитування 2 543 українських переселенців у 30 європейських країнах
З результатами можна ознайомитися на сайті організації.
Згідно із проведеним дослідженням, майже половина українських біженців готова повернутися, якщо Україна відновить кордони 1991 року, стане членом НАТО, отримає перспективу вступу до ЄС, а також забезпечить кращі умови для працевлаштування та знизить рівень корупції. Натомість без виконання хоча б однієї з цих умов готовність повернутися висловили лише 3% опитаних.
"Суверенітет над усією територією та реальні гарантії безпеки — ключові чинники для повернення українців. Економічні причини менш вагомі", — пояснила дослідниця з ifo Івонн Гізінг.
Читайте також: Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
Опитування також показало, що відновлення кордонів 1991 року збільшує ймовірність повернення на 10,8%, вступ до НАТО — на 7,1%, а навіть часткове звільнення окупованих територій — на 6,8%. Натомість добрі перспективи на ринку праці, вступ до ЄС чи зниження корупції додають лише 3%.
"Яким буде післявоєнний порядок в Україні, визначить, чи повернуться мільйони українців або залишаться жити за кордоном. Це має вирішальне значення для економіки та демографічного розвитку країни", — наголосив керівник Центру міграції та економіки розвитку ifo Пану Поутваара.
За його словами, навіть без повної деокупації близько 30% переселенців можуть повернутися за умови гарантій безпеки, перспективи вступу до ЄС, боротьби з корупцією та економічного зростання.
- 1 жовтня демограф Олександр Гладун назвав категорії населення, які найбільше виїхали з України, та розповів, скільки чоловіків покинули країну.
