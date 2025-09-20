Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"

Свою заяву Кулеба зробив 20 вересня 2025 року під час фестивалю "Кураж" у Києві. Відповідне відео опублікував телеканал "Новини.LIVE".

"Можливо, нам доведеться відкривати країну для міграції – Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни, В'єтнам із задоволенням приїдуть. Попереду дуже важкі часи", – заявив Кулеба.

При цьому на підвищення пенсійного віку, що, як він вважає, могло б врятувати від залучення вихідців з Азії, ані влада, ані виборці похилого віку, від яких вона залежить, не піде.

"У нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. У мене немає конкретної цифри. Але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відбудовувати", - поділився своїм баченням Кулеба.

Реакція Гетьманцева

Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга Народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, що також є секретарем Національної ради з відновлення України від наслідків війни, зі свого боку вважає, що масове залучення азійців для праці в Україні не є тим рішенням, яке допоможе країні.

"Заява Дмитра Кулеби про відкриття кордонів для мігрантів з Бангладеш та Непалу відверто здивувала. Мені здається, врешті треба припинити перетворювати і країну і наших людей в обʼєкт чиїхось експериментів. Люди з іншою культурою, мовою, релігією і, давайте будемо відверті, далеко не завжди із бажанням працювати, ніколи не вирішать демографічних проблем в Україні. Або вирішать їх так, що не приведи Боже аби вони вирішувались", - зазначив нардеп.

Натомість, за його словами, слід зосередитися на забезпеченні миру й поверненні додому біженців з України, а не на "відритті кордонів для мігрантів".

"Врешті пошукачам простих рішень складних проблем слід зрозуміти, що лінійних рішень не існує, а переселення великої кількості чужих людей буде мати незворотні наслідки для майбутнього і народу, і країни як такої. Переконаний, нам слід зосередитися на сталому мирі, відновленні і, як наслідок, поверненні наших додому. Це насправді шлях набагато складніший та триваліший, ніж відкриття кордонів для мігрантів, але він, цей шлях - єдиний можливий", - зауважив Гетьманцев.