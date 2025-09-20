Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"

Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"

Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
23:05
Суспільство трудові мігранти

Для вирішення демографічної проблеми в Україні, імовірно, доведеться приймати трудових мігрантів із країн Азії, вважає колишній урядовець Дмитро Кулеба. З ним не погоджується секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни, народний депутат зі "Слуги Народу" Данило Гетьманцев

Зміст

Свою заяву Кулеба зробив 20 вересня 2025 року під час фестивалю "Кураж" у Києві. Відповідне відео опублікував телеканал "Новини.LIVE".

"Можливо, нам доведеться відкривати країну для міграції – Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни, В'єтнам із задоволенням приїдуть. Попереду дуже важкі часи", – заявив Кулеба.

Читайте також: До України після війни поїдуть мігранти, які хочуть заробляти, - демографка Лібанова. Ексклюзив Еспресо

При цьому на підвищення пенсійного віку, що, як він вважає, могло б врятувати від залучення вихідців з Азії, ані влада, ані виборці похилого віку, від яких вона залежить, не піде.

"У нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. У мене немає конкретної цифри. Але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відбудовувати", - поділився своїм баченням Кулеба.

Реакція Гетьманцева

Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга Народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, що також є секретарем Національної ради з відновлення України від наслідків війни, зі свого боку вважає, що масове залучення азійців для праці в Україні не є тим рішенням, яке допоможе країні.

"Заява Дмитра Кулеби про відкриття кордонів для мігрантів з Бангладеш та Непалу відверто здивувала. Мені здається, врешті треба припинити перетворювати і країну і наших людей в обʼєкт чиїхось експериментів. Люди з іншою культурою, мовою, релігією і, давайте будемо відверті, далеко не завжди із бажанням працювати, ніколи не вирішать демографічних проблем в Україні. Або вирішать їх так, що не приведи Боже аби вони вирішувались", - зазначив нардеп.

Читайте такожКулеба відмовив іти на фронт свого 18-річного сина

Натомість, за його словами, слід зосередитися на забезпеченні миру й поверненні додому біженців з України, а не на "відритті кордонів для мігрантів".

"Врешті пошукачам простих рішень складних проблем слід зрозуміти, що лінійних рішень не існує, а переселення великої кількості чужих людей буде мати незворотні наслідки для майбутнього і народу, і країни як такої. Переконаний, нам слід зосередитися на сталому мирі, відновленні і, як наслідок, поверненні наших додому. Це насправді шлях набагато складніший та триваліший, ніж відкриття кордонів для мігрантів, але він, цей шлях - єдиний можливий", - зауважив Гетьманцев.

  • Дмитро Кулеба пішов з посади міністра закордонних справ 5 вересня 2024 року. Опозиція пояснила такий його крок розбіжностями з командою президента.
Теги:
Новини
Економіка
Кабмін
вибори
Індія
мігранти
Філіппіни
пенсіонери
біженці
Війна з Росією
Слуга народу
Дмитро Кулеба
біженці з України
відбудова України
демографія
Читайте також:
Автор Марія Науменко
20 вересня, 2025 субота
Атака РФ в ніч на 20 серпня: на Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
19 вересня, 2025 п'ятниця
План Б Росії. Чому Арестович і Ко масово побігли на інтервʼю до російських блогерів
Роберт Редфорд
Автор Дар'я Тарасова
16 вересня, 2025 вiвторок
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
Київ
+15.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.21
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
00:07
Естонська армія оприлюднила карту повітряного вторгнення росіян
Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином
2025, субота
20 вересня
23:29
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак поспілкувався з Рубіо напередодні зустрічі Зеленського з Трампом: подробиці
22:51
Оновлено
РФ атакує Україну БПЛА: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, на Полтавщині є влучання у житловий будинок
22:45
Ексклюзив
Віталій Портников
РФ хоче провести "грузинифікацію" Молдови, щоб зупинити євроінтеграцію України: Портников пояснив, до чого тут Орбан
22:39
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 125 боїв, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
22:25
Оновлено
Жителі Марганця у черзі за водою з цистерни (20.09.2025)
У Марганці знову працює водопровід після трьох діб простою: як ціле місто опинилося без води
22:08
фейкові новини, fake news
РФ поширює фейкові "медичні довідки" Маї Санду для її дискредитації напередодні парламентських виборів у Молдові, - ЦПД
22:05
Португалія
Португалія долучилась до низки країн, які визнають Палестину як державу на Генасамблеї ООН
22:01
Київського песика Мішу провідують співробітники Нацполіції
Де зараз пес Міша, якого припинили пускати до метро Києва під час тривог: його відвідали поліцейські
21:50
Антиіммігрантські заворушення у Гаазі, Нідерланди (20.09.2025)
Антиіммігрантський протест у Гаазі завершився підпалом офісу лівих та поліцейської машини
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Можливо, Трамп й правий, що не проводить операцію щодо Венесуели, - Портников
21:30
Віктор Ющенко
Ющенко: якби у 91-му ми мали таку ж національну єдність як зараз, не було б війни, а рівень економіки був би як у Польщі та Литві
21:23
Прапор Польщі
У Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника
21:14
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський впровадив санкції проти пропагандистів та бізнесменів з РФ, блогера Філімоненка й тих, хто дестабілізує ситуацію у Молдові
20:24
Оновлено
"Колос" - "Верес" 0:0 (Ковалівка, 20.09.2025)
"Полісся" розбило "Кудрівку", "Колос" зіграв у нічию з "Вересом": результати та розклад матчів 6-го туру УПЛ
20:24
винищувач F-16
"Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО
20:01
OPINION
Політики, пастирі і... Пугачова
19:58
Оновлено
Атака РФ в ніч на 20 серпня: на Хмельниччині загинув чоловік, в Дніпрі кількість постраждалих зросла до 36
19:06
Віктор Ющенко
Ющенко про майбутню перемогу: не зупинятися на кордоні 1991 року, а далі на Москву
18:40
поліція ілюстративне
На Кропивниччині чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів
18:37
Ексклюзив
прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп
Якщо Європа зможе вмовити Трампа не скасовувати санкції проти Росії, то це вже буде великим успіхом, - професор Айзенберг
18:01
OPINION
Осінній перемовний процес і логіка Трампа
17:35
Мадонна у 2025 році
"Назад туди, де все почалося": Мадонна оголосила про реліз нового альбому
17:22
Канада
"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС
17:21
Путін зі своїми батьками
Батько Путіна мусив одружитися на його матері після того, як вибив їй око: подробиці від Bild
16:55
G7
G7 прагне перейти від "поступових" до "рішучих" дій задля завершення війни в Україн, - міністр фінансів Канади Шампань
16:46
видобуток нафти, нафта
Українські дрони зупинили у РФ нафтоперекачувальні станції, якими сировина йде до Новоросійська, - ЗМІ
16:30
Огляд
Співзасновниця "Повернись живим", громадська активістка та правозахисниця: що відомо про новопризначеного військового омбудсмана Ольгу Решетилову
16:25
Ексклюзив
Прапор США
Вбивство Ірини Заруцької буде використовуватись в політичних іграх у США, - Добрянський
16:23
Ексклюзив
Росія та Білорусь військові навчання
Я не вважаю, що ці навчання просто так припиняться: литовський політик Ауштрявічюс про військові навчання у Білорусі "Захід -2025"
16:17
Марія Берлінська Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
16:06
Аналітика
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Як Україні протистояти нарощуванню Росією дронових ударів
16:01
OPINION
Про убивство українки в США та історію з книгою про голоси BLM
15:42
Пентагон
Пентагон вимагає, щоб акредитовані журналісти погоджували матеріали перед публікацією
15:02
Дональд Трамп
Трамп: американські війська втретє атакували човен з наркотиками
14:55
Володимир Зеленський
"Припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки": Зеленський припустив, що фінального договору про закінчення війни може не бути
14:30
Ексклюзив
НАТО
Якщо Путін вдарить кінетично проти Польщі та Балтії - це робить Україну частиною НАТО, - польський політик Кульпа
14:02
Ексклюзив
Нафта
В Європі найбільше російську нафту купує Франція, а ми говоримо все про Угорщину та Словаччину, - дипломат Левченко
14:01
вибухи вночі
Зеленський: Куп'янськ зачищають від російських підрозділів
14:01
OPINION
Невже Сирія укладе з Ізраїлем пакт про безпеку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV