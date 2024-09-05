"МЗС системно втрачало суб'єктність і міністр на це погоджувався": нардепка Климпуш-Цинцадзе прокоментувала звільнення Кулеби

Слова нардепки передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко з кулуарів Верховної Ради.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Кулеба не прийшов ні на профільний комітет, ні на засідання ВРУ, щоб узяти участь в обговоренні рішення про його відставку.

"Мені прикро це констатувати. Хотілося розраховувати на те, що головні дипломати країни, намагаючись просувати нібито Україну до ЄС і НАТО протягом цих років, мали б розуміти питання балансів влад, підзвітності та відповідальності як перед парламентом, так і перед громадянами України", - сказала вона.

Читайте також: "Звичайно, його треба звільняти": нардеп Железняк про можливі мотиви ОП щодо зняття Кулеби

Крім того, за словами депутатки, не була озвучена позиція президента з цього приводу.

"Ми не почули президентської позиції з цього приводу, через те, що президент в Україні за Конституцією відповідає, зокрема, за зовнішню і безпекову політику. Це так виглядає, що або пана Кулебу взяли в заручники, чи примусили написати цю заяву, що це, напевно, не зовсім самостійне рішення", - повідомила Климпуш-Цинцадзе.

Нардепка вказала, що за час повномасштабного вторгнення на дипкорпус лягло додаткове навантаження. Вона наголосила, що вдячна всім дипломатам які працюють, захищаючи інтереси України.

"Ми взаємодіємо з ними, співпрацюємо на різних щаблях, і як фракція, і як комітет, який я маю честь очолювати. Але разом з тим ми також спостерігаємо протягом усього цього часу, як, на жаль, МЗС системно втрачало незалежність, суб'єктність, як і багато інших інституцій, включно з Верховною Радою, на жаль. І міністр на це все погоджувався: не мати того впливу, не мати тієї ініціативи, не пропонувати тих політик, які мав би пропонувати міністр закордонних справ", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.