"МЗС системно втрачало суб'єктність і міністр на це погоджувався": нардепка Климпуш-Цинцадзе прокоментувала звільнення Кулеби
Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи звільнення очільника МЗС Дмитра Кулеби, заявила, що міністр погоджувався на втрату суб'єктності МЗС
Слова нардепки передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко з кулуарів Верховної Ради.
Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Кулеба не прийшов ні на профільний комітет, ні на засідання ВРУ, щоб узяти участь в обговоренні рішення про його відставку.
"Мені прикро це констатувати. Хотілося розраховувати на те, що головні дипломати країни, намагаючись просувати нібито Україну до ЄС і НАТО протягом цих років, мали б розуміти питання балансів влад, підзвітності та відповідальності як перед парламентом, так і перед громадянами України", - сказала вона.
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Крім того, за словами депутатки, не була озвучена позиція президента з цього приводу.
"Ми не почули президентської позиції з цього приводу, через те, що президент в Україні за Конституцією відповідає, зокрема, за зовнішню і безпекову політику. Це так виглядає, що або пана Кулебу взяли в заручники, чи примусили написати цю заяву, що це, напевно, не зовсім самостійне рішення", - повідомила Климпуш-Цинцадзе.
Нардепка вказала, що за час повномасштабного вторгнення на дипкорпус лягло додаткове навантаження. Вона наголосила, що вдячна всім дипломатам які працюють, захищаючи інтереси України.
"Ми взаємодіємо з ними, співпрацюємо на різних щаблях, і як фракція, і як комітет, який я маю честь очолювати. Але разом з тим ми також спостерігаємо протягом усього цього часу, як, на жаль, МЗС системно втрачало незалежність, суб'єктність, як і багато інших інституцій, включно з Верховною Радою, на жаль. І міністр на це все погоджувався: не мати того впливу, не мати тієї ініціативи, не пропонувати тих політик, які мав би пропонувати міністр закордонних справ", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.
- У середу, 4 вересня, Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України.
- Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга Народу", де обговорювали кадрові ротації в уряді, коментуючи відставку Кулеби, сказав, що йому "бракує енергії для просування надання зброї".
- 5 вересня Рада звільнила Кулебу з посади міністра закордонних справ.
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