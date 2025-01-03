В Україні 3 січня збили три керовані авіаційні ракети РФ та 13 дронів

Про це повідомили у ПС ЗСУ.

"Протягом поточної доби (із 12.00 3 січня) противник завдав ударів ракетами різних типів: 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині, 3-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" по Чернігівщині, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині", - зазначили військові.

Також росіяни атакували Україну 32-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряні сили резюмують, що станом на 20:00 було збито 3 ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 дронів, а 19 безпілотників-імітаторів РФ локаційно втрачені (без негативних наслідків).