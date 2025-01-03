В Україні 3 січня збили три керовані авіаційні ракети РФ та 13 дронів
Повітряні сили ЗСУ з 12:00 3 січня збили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 російських БПЛА. Водночас 19 дронів локаційно втрачені без негативних наслідків
Про це повідомили у ПС ЗСУ.
"Протягом поточної доби (із 12.00 3 січня) противник завдав ударів ракетами різних типів: 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині, 3-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" по Чернігівщині, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині", - зазначили військові.
Також росіяни атакували Україну 32-ма ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Повітряні сили резюмують, що станом на 20:00 було збито 3 ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 дронів, а 19 безпілотників-імітаторів РФ локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Російська окупаційна армія у п'ятницю, 3 січня, запустила по території України безпілотники. На Київщині спрацювала протиповітряна оборона, поранено чоловіка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.55
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе