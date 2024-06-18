В Україні розширили коло осіб, які мають право на виплати у разі загибелі чи поранення військових
У вівторок, 18 червня, український уряд розширив коло осіб, які мають право на виплати у разі загибелі чи поранення військових
Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка тепер відповідає змінам до законів, що були прийняті Радою:
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розширено коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема, закріплено право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на навчальні або перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу;
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онуків загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;
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дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця;
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визначено коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) згаданої категорії осіб у разі відсутності особистого розпорядження, а також тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, незалежно від наявності чи відсутності особистого розпорядження;
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встановлено порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу, від отримання своєї частки;
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закріплено заборону відмови від призначення та отримання одноразової грошової допомоги від імені малолітніх, неповнолітніх дітей загиблої (померлої) особи, а також недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.
Крім того, уряд доповнив перелік випадків, за яких виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється тощо.
- 18 червня повідомлялося, що у 2024 році для військових в Україні передбачені виплати, які гарантуються державою. Утім, захисники не можуть отримати належне місяцями, а подекуди вже й роками.
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