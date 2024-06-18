В Україні розширили коло осіб, які мають право на виплати у разі загибелі чи поранення військових

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка тепер відповідає змінам до законів, що були прийняті Радою:

розширено коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема, закріплено право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, яких призвано на навчальні або перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, без реєстрації шлюбу;

онуків загиблого (померлого) військовослужбовця, за умови, що їх батьки померли;

дітей, народжених після загибелі (смерті) військовослужбовця;

визначено коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) згаданої категорії осіб у разі відсутності особистого розпорядження, а також тих, хто має право на отримання одноразової грошової допомоги, незалежно від наявності чи відсутності особистого розпорядження;

встановлено порядок розподілу часток одноразової грошової допомоги у разі відмови однієї з осіб, яка має право на допомогу, від отримання своєї частки;