"В Україні вбитих солдатів оголошують зниклими безвісти, щоб економити на виплатах": російські фейки за 13 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 лютого січня росіяни запустили один фейк і дві маніпуляції.

Фейк: Ворожий TG-канал "Шкварка 2.0" опублікував відеозапис, на якому нібито військовослужбовець ЗСУ розповідає: "вцілілим бійцям, які намагаються відступити з позицій, стріляють у спину. Убитих солдатів командири оголошують зниклими безвісти, щоб економити на виплатах сім'ям".

Фейк: Посол РФ з особливих доручень МЗС РФ Р. Мірошник заявив: "Коли неонацисти зрозуміли, що вони втрачають Донбас, вони робили все, щоб його знищити. Цілеспрямовано підривали будинки, спалювали ліси, знищували інфраструктуру".

Дезінформація: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" написав: "Зараз усім військовим тиловим чиновникам усно сказали, що в них є такі варіанти: їх звільняють або вони наговорюють на Залужного, розповідаючи про бардак минулої команди тощо, а також піарять нового Головкома "визволителя» Сирського".