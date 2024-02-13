"В Україні вбитих солдатів оголошують зниклими безвісти, щоб економити на виплатах": російські фейки за 13 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 13 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 лютого січня росіяни запустили один фейк і дві маніпуляції.
Фейк: Ворожий TG-канал "Шкварка 2.0" опублікував відеозапис, на якому нібито військовослужбовець ЗСУ розповідає: "вцілілим бійцям, які намагаються відступити з позицій, стріляють у спину. Убитих солдатів командири оголошують зниклими безвісти, щоб економити на виплатах сім'ям".
Фейк: Посол РФ з особливих доручень МЗС РФ Р. Мірошник заявив: "Коли неонацисти зрозуміли, що вони втрачають Донбас, вони робили все, щоб його знищити. Цілеспрямовано підривали будинки, спалювали ліси, знищували інфраструктуру".
Дезінформація: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" написав: "Зараз усім військовим тиловим чиновникам усно сказали, що в них є такі варіанти: їх звільняють або вони наговорюють на Залужного, розповідаючи про бардак минулої команди тощо, а також піарять нового Головкома "визволителя» Сирського".
- Російські телеграм-канали поширюють інформацію про те, що нібито в Івано-Франківській області жінкам у декреті за 3 тисячі гривень пропонують "здавати" місцевих чоловіків працівникам ТЦК та СП. Це – фейк.
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