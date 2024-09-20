В Україні від початку повномасштабної війни розмінували понад 5 тис. кв. км

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Із початку 2024 року в 59 українських територіальних громадах здійснили нетехнічне обстеження, а 235 кв. км ідентифікували як імовірно забруднені вибухівкою.

У відомстві акцентують, гуманітарне розмінування відбувається зараз на 282 ділянках, загальна площа яких становить 17,5 кв. км. Зазначено, що 88 вже передали територіальним громадам - площа 7,23 кв. км.

Водночас за планом із очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення розмінували 2059 кв. км території.

"За результатами первинного нетехнічного обстеження територій, що зазнали впливу від вибухонебезпечних предметів, їхня площа зменшилася зі 156 тис. кв. км до 142 тис. кв. км", - сказав перший заступник глави Міноборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.