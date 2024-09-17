В Україні за понад два роки відновили 886 медзакладів, постраждалих від російських атак

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Так, за понад два роки повномасштабної війни внаслідок атак ворога по Україні було пошкоджено 1657 медзакладів. З них 221 об'єкт зруйновано повністю, тобто відновленню не підлягає.

Найбільші втрати закладів охорони здоров'я зафіксовано у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівської, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Щодо тимчасово окупованих територій, наразі отримати інформацію щодо ступеня руйнування лікарень неможливо, зазначили в МОЗ.

Крім того, Україна має втрати і в автівках екстреної медичної допомоги. Зокрема, російські окупанти 221 автомобіль знищили, 202 пошкодили і 125 захопили.



У МОЗ також повідомили, що попри системні обставини та навантаження на систему охорони здоров'я України, відновлювальні роботи тривають ще з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ.

Так, за більше ніж два роки у різних регіонах України було повністю або ж частково відновлено 886 об'єктів медзакладів. З них 533 відновлені повністю, а 353 - частково.

Мова йде про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які отримали невеликі ушкодження, таких як: вибиті вікна, знищені покрівлі, пошкоджений фасад тощо.

Зазначається, що найбільше обʼєктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.