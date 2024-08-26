За понад два роки РФ пошкодила та зруйнувала в Україні 1861 об'єкт медзакладів

Про це 26 серпня повідомила пресслужба МОЗ.

Серед пошкоджених і зруйнованих закладів – лікарні, амбулаторії, пологові будинки тощо.

Згідно з повідомленням, найбільших втрат зазнала медична інфраструктура у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях. При цьому інформацію щодо пошкоджень на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо дізнатися, зазначили в МОЗ.

Також за понад два роки війни росіяни пошкодили 198, знищили 261 та захопили 125 автівок екстреної медичної допомоги.

"В Україні вже вдалося відновити повністю та частково 885 обʼєктів медзакладів. Зокрема, 530 обʼєктів медзакладів відновлені повністю та ще 355 — частково", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Найбільше обʼєктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській і Чернігівській областях.

"Насамперед ідеться про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, як-от вибиті вікна, знищена покрівля, пошкоджено фасад тощо", - розповіли в МОЗ.

Атака РФ на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні в Києві стратегічною крилатою ракетою X-101.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, на той час було відомо про двох загиблих і 32 поранених людей. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер 7-річний хлопчик із Прикарпаття, який також був в Охматдиті під час російської атаки.

9 серпня дослідники Conflict Armament Research (CAR) виявили, що ракету, яка влучила в дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня, виготовили ​​в Росії лише за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до нападу.