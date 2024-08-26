Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За понад два роки РФ пошкодила та зруйнувала в Україні 1861 об'єкт медзакладів

За понад два роки РФ пошкодила та зруйнувала в Україні 1861 об'єкт медзакладів

Юлія Юліна
26 серпня, 2024 понедiлок
16:23
Війна з Росією ракетна атака на Охматдит

З перших днів повномасштабної війни російські ракети та снаряди зруйнували в Україні 215 об'єктів медзакладів та ще 1646 – пошкодили

Зміст

Про це 26 серпня повідомила пресслужба МОЗ.

Серед пошкоджених і зруйнованих закладів – лікарні, амбулаторії, пологові будинки тощо.

Згідно з повідомленням, найбільших втрат зазнала медична інфраструктура у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях. При цьому інформацію щодо пошкоджень на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо дізнатися, зазначили в МОЗ.

Також за понад два роки війни росіяни пошкодили 198, знищили 261 та захопили 125 автівок екстреної медичної допомоги.

"В Україні вже вдалося відновити повністю та частково 885 обʼєктів медзакладів. Зокрема, 530 обʼєктів медзакладів відновлені повністю та ще 355 — частково", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Найбільше обʼєктів відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській і Чернігівській областях.

"Насамперед ідеться про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, як-от вибиті вікна, знищена покрівля, пошкоджено фасад тощо", - розповіли в МОЗ.

Атака РФ на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні в Києві стратегічною крилатою ракетою X-101.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, на той час було відомо про двох загиблих і 32 поранених людей. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня в Києві помер 7-річний хлопчик із Прикарпаття, який також був в Охматдиті під час російської атаки.

9 серпня дослідники Conflict Armament Research (CAR) виявили, що ракету, яка влучила в дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня, виготовили ​​в Росії лише за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до нападу.

Теги:
Новини
Суспільство
Здоров'я
Україна
Медицина
Читайте також:
Артем Дмитрук
Автор Марія Науменко
24 серпня, 2024 субота
Нардеп Дмитрук, який захищає церкву Московського патріархату, каже, що готується його затримання
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
Автор Юлія Лаврук
24 серпня, 2024 субота
"Величезна кількість вірних Московського патріархату відчуває себе зрадженими": предстоятель УГКЦ Святослав дав прогноз щодо УПЦ МП
засновник Telegram Павло Дуров
Автор Віталій Бесараб
25 серпня, 2024 неділя
Ймовірно, Павло Дуров сам здався у Франції, - журналістка Лазарєва
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.75
    Продаж 46.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
26 серпня
17:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:08
OPINION
Олексій Мустафін
Пересадка серця
17:07
біженці
Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українських біженців ще на рік
17:07
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Завдяки системі Delta Сили оборони знищили ворожої техніки на понад $15 млрд, – Умєров
17:06
ЗСУ генштаб війна з Росією
З початку доби на фронті було 103 боєзіткнення: Генштаб назвав найгарячіший напрямок
17:00
Київська ГЕС
"Київська ГЕС не зазнала суттєвих ушкоджень": в ОВА обіцяють відкрити проїзд дамбою до 17-ї години
17:00
гуманітарна допомога
Аудит виявив, що українські військові не отримали гуманітарної допомоги на понад 170 млн грн, - Міноборони
16:59
Ігор Кондратюк
"Наш Сінатра на віки": Кондратюк назвав артистів, які заклали фундамент української музики
16:50
Партнерський матеріал
Зелені туї як символ пам'яті: у Києві вшанували загиблих співробітників Ощадбанку
16:38
евакуація дітей
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
16:36
Пресреліз
гранти
Відкрито конкурс на 100 грантів по 5 000 євро від EU4Business для українського мікробізнесу
16:35
Скадовськ
В окупованому Скадовську філії Росбанку наказали підготуватися до вивезення документів, - "Жовта стрічка"
16:30
спека
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
16:20
Росіяни втратили 20% особового складу за кілька днів, намагаючись штурмувати Вовчанськ, - "Атеш"
16:17
Військова "Валькірія"
На Житомирщині кордон із Білоруссю "зашитий повністю", - глава ОВА Бунечко
16:16
Думками навиворіт 2
"Думками навиворіт 2" став першим мультиком, який зібрав $1 млрд у прокаті за кордоном
16:14
Ярослав Юрчишин
"Україна обрала позицію спостерігача": у Комітеті з питань свободи слова відреагували на арешт Дурова
15:59
відключення електроенергії
Радник Шмигаля заявив, що Україні доведеться коригувати план підготовки до зими після атаки РФ 26 серпня
15:52
електроенергія, шахеди
Тривога в Києві сумарно тривала 8,5 год., знищено майже 20 БПЛА, які прямували на столицю
15:52
Сід Вілсон з гурту Slipknot потрапив до лікарні з серйозними опіками 
15:50
Оновлено
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є загиблі та постраждалі
15:43
У Петербурзі неподалік управління МВС розмістили системи ППО "Панцир-С1", - "Атеш"
15:42
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі заявив, що 27 серпня відвідає Курську АЕС
15:27
"вишки Бойка"
У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму загорілися всі "вишки Бойка", - аналітики
15:16
Укрпошта
Укрпошта представила нову марку "Хвилина мовчання"
15:14
на фото наслідки обстрілу Нікополя
РФ здійснила артобстріл Нікополя: є загиблий, серед поранених – неповнолітня
15:11
Оновлено
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію через масовану атаку РФ: на територію країни залетів невідомий обʼєкт
14:51
Футбольний тренер Свен-Йоран Еріксон
Футбольний тренер Свен-Йоран Еріксон пішов із життя у 76 років після важкої хвороби
14:46
Оновлено
"Олександрія" - "Шахтар" 4:3 (24.08.2024)
"Полісся" розбило "Оболонь", а "Рух" переміг "Зорю": розклад і результати усіх матчів 4-го туру УПЛ
14:29
Рустем Умєров
Умєров заявив, що Україна готує свої відповіді на атаки РФ
14:11
Петр Фіала
Україна отримує "десятки тисяч" боєприпасів щомісяця у межах чеської ініціативи, - премʼєр Фіала
14:02
пожежа на НПЗ в Омську
У російському Омську стався потужний вибух на НПЗ: нібито постраждали 2 особи
13:48
міст метро
Метро на Виноградар навряд чи добудують до 2027 року, - генпідрядник Шкіль
13:35
Ексклюзив
Ракета-дрон Паляниця
Дозволить швидше добиратися до аеродромів ворога: авіаексперт Криволап про новий український ракето-дрон "Паляниця"
13:35
Оновлено
Народний депутат України Артем Дмитрук
Підозра Дмитруку: в Раді наголосили, що не відправляли нардепа в закордонне відрядження
13:21
У Харкові затримали водія: підозрюють у шпигунстві за бойовими позиціями Patriot для росіян
13:20
Японія заявила, що китайський літак-розвідник порушив її повітряний простір
13:19
На фото: Квентін Тарантіно
"Певною мірою є співучасником": Тарантіно прокоментував вирок Болдвіну у справі про вбивство українки Гатчінс
13:15
OPINION
Віталій Портников
Лукашенко стягує війська на кордон
12:53
Володимир Зеленський
"Путін - хвора істота": Зеленський закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV