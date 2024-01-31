В Україні за воєнні злочини очно засудили 22 російських військових, - заступник голови Нацполіції

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України, керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Він акцентував, що в Україні засудили 22 росіян за здійснення воєнних злочинів.

"Маємо й очні підозри. 22 російських військовослужбовців засуджено", – сказав він.

Цуцкірідзе розповів, що слідчі Нацполіції зареєстрували 112,5 тис. воєнних злочинів російських окупантів, 97 тис. з яких розслідуються по статті про порушення звичаїв війни, а частина вже передана до СБУ.

Він також зазначив, що було повідомлено про підозру 2,4 тис. окупантів.

"Визнаємо, що воєнний агресор сильний, а більшість воєнних злочинців перебувають або на окупованій території України, або в РФ. Але все ж таки ми розкриваємо злочини і на сьогодні маємо вже 2 тисячі 400 підозр".