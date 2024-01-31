В Україні за воєнні злочини очно засудили 22 російських військових, - заступник голови Нацполіції
В Україні засуджено 22 російських військових за обстріли гуманітарних та евакуаційних колон, зґвалтування та інші воєнні злочини
Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України, керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
Він акцентував, що в Україні засудили 22 росіян за здійснення воєнних злочинів.
"Маємо й очні підозри. 22 російських військовослужбовців засуджено", – сказав він.
Цуцкірідзе розповів, що слідчі Нацполіції зареєстрували 112,5 тис. воєнних злочинів російських окупантів, 97 тис. з яких розслідуються по статті про порушення звичаїв війни, а частина вже передана до СБУ.
Він також зазначив, що було повідомлено про підозру 2,4 тис. окупантів.
"Визнаємо, що воєнний агресор сильний, а більшість воєнних злочинців перебувають або на окупованій території України, або в РФ. Але все ж таки ми розкриваємо злочини і на сьогодні маємо вже 2 тисячі 400 підозр".
- 5 січня в Україні до 12 років тюремного ув'язнення засудили двох російських військових.
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